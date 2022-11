El dirigente Ramón Vázquez luce encaminado a convertirse en el nuevo coach del banco de los Red Sox de Boston, pero la organización aún no se ha pronunciado sobre el particular.

Así las cosas, el mánager de los Criollos de Caguas se mantiene a la expectativa en Puerto Rico mientras continúa al mando de su novena campeonil en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Vázquez está consciente de que su nombre ocupa un lugar prominente en la lista de candidatos, pero indicó que hasta el momento se mantiene como coach de primera base del equipo bostoniano, ya que no tiene un contrato que indique lo contrario.

“Yo no he firmado un contrato. No he llegado a un acuerdo de dinero con Boston. Ellos siguen en contacto conmigo para darme ese trabajo, pero no tenemos un acuerdo. No hay nada concreto. Pero sí hay una oportunidad que esto se logre”, dijo a El Nuevo Día.

Hace unos días en las redes sociales surgió la noticia de que Vázquez había renunciado a su puesto como dirigente de los Criollos tras el partido entre los Criollos y los Gigantes de Carolina, luego de que alegadamente hubiera sido nombrado como el nuevo coach del banco de Boston.

Dicha información fue desmentida por la gerencia de los campeones nacionales al asegurar que Vázquez se mantiene al frente del equipo.

De hecho, Vázquez estará hoy en la dirección del equipo ante RA12.

“Yo voy a seguir trabajando con Caguas. Obviamente no voy a poder seguir ahí eventualmente por tener que viajar (de concretarse su nuevo puesto)”.

Los Red Sox están en el proceso de reclutar un nuevo entrenador del banco luego de que Will Venable, quien fue el coach del banco en la pasada temporada, aceptara un puesto en el cuerpo de entrenadores de los Rangers de Texas.

Ramón Vázquez (izquierda) podría ser la mano derecha de Alex Cora en el dugout de los Red Sox. (Archivo)

De inmediato surgió el nombre de Vázquez como uno de los candidatos para la vacante. El boricua estuvo en las pasadas dos campaña como coach de primera base.

Ahora se perfila como la mano derecha de su compatriota Alex Cora.

“Hasta el día de hoy soy el dirigente de los Criollos y estaré dirigiendo ante RA12 esta noche. También sigo siendo el coach de primera base de los Red Sox. Sé que hay unos rumores de que estoy en el ‘mix’ para ser ‘bench coach’, pero hasta ahora sigo siendo el coach de primera”, agregó Vázquez, quien ha guiado a los Criollos a dos cetros nacionales seguidos en la liga.

Los Red Sox vienen de finalizar en la última posición en la División Este de la Liga Americana con balance de 78-84.

Vázquez, un ex jugador del cuadro que militó en las Grandes Ligas por nueve campañas, lleva como parte del cuerpo de coaches de los Red Sox desde el 2018, año en que Boston ganó la Serie Mundial.

En el béisbol profesional invernal ha capturado cuatro cetros nacionales como dirigente. Tiene otros dos con los Cangrejeros de Santurce (2015-2016) y 2018-2019).

Los Criollos, al momento, ocupan el primer lugar del torneo con marca de 13-8.