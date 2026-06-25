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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fernando Cruz preserva la ventaja de los Yankees ponchando a cuatro en 1.1 entradas

Nueva York castigó con tres cuadrangulares al ganador del Cy Young, Tarik Skubal, para superar 4-2 a los Tigers de Detroit

25 de junio de 2026 - 10:34 AM

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Fernando Cruz consiguió su 'hold' número 13 para los Yankees en la victoria sobre Detroit. (Paul Sancya)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Detroit - Paul Goldschmidt bateó dos jonrones y Jasson Domínguez pegó un cuadrangular de dos carreras para tomar la ventaja en la sexta entrada ante Tarik Skubal, lo que impulsó a los Yankees de Nueva York a una victoria por 4-2 sobre los Tigers de Detroit la noche del miércoles, con la que ganaron la serie.

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Skubal (3-4) igualó el máximo de su carrera al permitir tres jonrones, algo que no le ocurría en un juego desde 2021. El vigente ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young permitió apenas otro hit, no otorgó bases por bolas y ponchó a nueve en seis entradas.

Ryan Weathers (3-5) permitió dos carreras —una limpia—, seis imparables y dio dos bases por bolas, además de ponchar a seis en seis entradas.

El dominicano Yerry De los Santos y el boricua Fernando Cruz se combinaron para dos entradas de relevo. Cruz retuvo la ventaja por segunda noche consecutiva (tiene 13 ‘holds’), al ponchar a cuatro Tigers en 1.1 entradas.

David Bednar lanzó la novena para conseguir su salvamento número 16.

Skubal tuvo un inicio complicado con tres bolas consecutivas y Goldschmidt lo aprovechó, al conectar una recta alta en cuenta de 3-1 por encima de la barda del jardín izquierdo.

En el siguiente turno de Goldschmidt, en la tercera entrada, conectó una curva colgada hacia el jardín izquierdo central para su decimoterce jonrón, tres más de los que tuvo la temporada pasada, justo después de que Skubal pasara un susto por lesión. Skubal pareció lastimarse la ingle mientras lanzaba a Max Schuemann, pero se mantuvo en el juego.

Tras permitir el segundo jonrón a Goldschmidt, el ganador de la Triple Corona de pitcheo de 2024 retiró a nueve bateadores consecutivos —ponchó a siete de ellos— antes de que Ben Rice pegara un sencillo y el dominicano Domínguez siguiera con un jonrón con cuenta llena y dos outs para poner el marcador 4-2.

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Boricuas en Grandes LigasFernando CruzYankees de Nueva York
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