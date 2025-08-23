Francisco Lindor batea de 5-3 con dos anotadas en la victoria de los Mets

Atlanta - Nolan McLean tuvo siete sólidas entradas para la segunda victoria de su carrera, dándole un impulso a los inconstantes Mets de Nueva York, que derrotaron 12-7 a los Braves de Atlanta el viernes por la noche.

El dominicano Juan Soto conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras para los Mets. Nueva York comenzó la noche solo medio juego por delante de Cincinnati por el último lugar como comodín de la Liga Nacional después de perder 16 de 21 en general, pero su victoria, combinada a un revés de los Reds le dio 1.5 de ventaja en el tercer y último ‘wild card’.

McLean (2-0) era fanático de los Braves mientras crecía en Willow Spring, Carolina del Norte. El lanzador derecho permitió cuatro imparables y dos carreras con siete ponches y sin bases por bolas en su segunda apertura en las Grandes Ligas desde que fue llamado de las menores.

PUBLICIDAD

Los Mets igualaron su récord de la temporada con 21 hits, incluyendo un récord personal de cuatro por Brett Baty. Soto llegó a base cinco veces con tres imparables y dos bases por bolas.

El puertorriqueño Francisco Lindor añadió tres imparables en cinco turnos con dos carreras anotadas.

McLean lanzó cinco entradas y un tercio sin aceptar carreras en una victoria por 3-1 sobre Seattle en su debut en las Grandes Ligas el sábado pasado.

La estrella de Atlanta, el venezolano Ronald Acuña Jr., conectó su decimoquinto cuadrangular. Jurickson Profar impulsó cuatro carreras con tres hits, incluyendo un doble de dos carreras en la novena entrada contra el relevista en apuros Ryan Helsley.

Los Braves celebraron el 30 aniversario de su campeonato de la Serie Mundial de 1995 en una ceremonia previa al juego a la que asistió el manager miembro del Salón de la Fama, Bobby Cox.