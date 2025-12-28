Gigantes clasifican a la postemporada y los Indios están al borde de la eliminación

Con un sencillo de Anthony Calarco en la décima entrada, los Leones de Ponce sellaron una dramática victoria 2-1 sobre los Indios de Mayagüez, la noche del sábado en el Estadio Francisco ‘Paquito’ Montaner en el penúltimo día de la temporada regular de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con el resultado, los Leones mejoraron su récord a 23-16, restándoles un compromiso en el calendario regular. Mayagüez cayó a 18-21 y continúa en el quinto lugar, a un juego de los Criollos de Caguas (19-20) en la lucha por el último boleto clasificatorio.

La tribu puede mantenerse con vida en los siguientes escenarios.

Si Mayagüez gana contra Ponce y Caguas vence a Carolina, Caguas y Carolina empatarían en el tercer lugar, pero Carolina finalizaría tercero y Caguas cuarto. Mayagüez quedaría quinto, a un juego de Caguas, por lo que jugaría un wild card en Caguas el lunes 29 de diciembre a las 4:21 p.m.

Por otro lado, si Mayagüez gana frente Ponce y Carolina vence a Caguas, Carolina terminaría en el tercer lugar y Mayagüez empataría con Caguas en el cuarto puesto. En ese caso, Mayagüez visitaría a Caguas en un juego de muerte súbita el lunes a las 7:21 p.m.

Además, si Mayagüez pierde vs. Ponce y Carolina vence a Caguas Carolina finalizaría tercero y Caguas tendría que disputar el wild card en su estadio ante Mayagüez el lunes las 4:21 p.m.

Por último, si Mayagüez pierde contra Ponce y Caguas vence a Carolina, Carolina terminaría tercero y Caguas cuarto, sin necesidad de wild card ya que Mayagüez finalizaría quinto a dos juegos del cuarto lugar.

En este escenario, la Serie Semifinal A sería Santurce vs. Caguas y la Serie Semifinal B sería Ponce vs. Carolina.

Clasifican los Gigantes

Los Gigantes poncharon su boleto a la postemporada de la pelota invernal al dominar los Criollos con marcador 6-2, en partido celebrado en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Con el resultado los carolinenses, eliminados de los playoffs en la campaña pasada, mejoraron a 20-19, asegurando el tercer lugar de la tabla de posiciones. Mientras, los Criollos ahora juegan para 19-20.

Caguas abrió el marcador en la primera entrada, cuando Nelson Velázquez pegó sencillo remolcador de dos carreras al jardín derecho.

Carolina ripostó con un ramillete de cinco carreras en el cierre del tercer acto, suficiente para no volver a mirar atrás en el marcador.

Con el tránsito congestionado, Carolina aprovechó el descontrol del zurdo Héctor Santiago que le otorgó boleto gratis a Jonathan Rodríguez para traer la primera carrera de los locales.

Acto seguido, otra base por bolas a Félix Stevens trajo la carrera del empate en las piernas de Steven Ondina.

Entonces, un sencillo a lo profundo del bosque central de Deniel Ortiz, viró el pizarrón 4-2 a favor de los orientales. Esto obligó al dirigente cagüeño, Ramón Vazquez, a echarle mano a su bullpen y trajo a relevar a Roel Ramírez.

Con Ramírez en la loma y hombres en las esquinas, Jan Hernández pegó elevado de sacrificio al bosque central que trajo la quinta carrera de los Gigantes.

Carolina rayó su sexta vuelta en el cierre del octavo episodio con sencillo remolcador de Miguel Pabón.

Pabón terminó la noche con tres imparables en cuatro intentos con una marcada y una empujada. Ortiz hizo lo propio con dos inatrapables en cuatro apariciones al plato con dos remolcadas y una anotada.

RJ Martínez se apuntó el triunfo al lanzar por espacio de cinco entradas permitiendo dos carreras y abanicando a cuatro cagüeños. Por su parte, Santiago cargó con el revés al permitir cinco carreras en dos y un tercio de entrada.