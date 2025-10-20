¡Habrá séptimo juego! Los Blue Jays igualan su serie ante los Mariners

Vladimir Guerrero Jr. conectó su sexto jonrón de la postemporada, el novato Trey Yesavage ponchó a siete en cinco entradas y dos tercios y los Blue Jays de Toronto forzaron un séptimo juego en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer 6-2 a los Mariners de Seattle la noche del domingo.

La serie se decidirá el lunes por la noche en Toronto, el segundo juego decisivo en la historia de los Blue Jays. Toronto perdió ante Kansas City en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1985.

Seattle, el único equipo de las Grandes Ligas sin un banderín, jugará por primera vez un séptimo juego de postemporada. El ganador se enfrentará al campeón de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, en la Serie Mundial que comienza el viernes.

“Mi papá me decía, ‘El Juego 7 es darlo todo’”, dijo Guerrero, hijo del jardinero del Salón de la Fama Vladimir Guerrero.

Addison Barger conectó un jonrón e impulsó tres carreras tempranas, y los Blue Jays concretaron tres doble plays detrás de Yesavage, dos de ellas para salir de atolladeros con las bases llenas.

Eso convirtió a Toronto en el primer equipo en inducir dobles matanzas consecutivas con las bases llenas para terminar una entrada en un juego de postemporada. Son solo el cuarto equipo en lograr dos en un solo juego de playoffs.

“Él trae la energía. Es joven. Quiere ganar con tantas ganas”, dijo Guerrero sobre Yesavage.

Toronto también aprovechó los tres errores de Seattle, la mayor cantidad de la temporada. En comparación, los Blue Jays han cometido cuatro errores en 10 juegos de playoffs.

“Este es un equipo que ha hecho las pequeñas cosas toda la temporada”, destacó el mánager de los Marineros, Dan Wilson. “También es un equipo que ha sabido recuperarse mucho, y esta es una oportunidad para que lo hagamos de nuevo, y lo haremos mañana por la noche en el Juego 7”.

El sexto jonrón de postemporada en la carrera de Guerrero —todos este año— lo empató con José Bautista y Joe Carter como los que más han logrado en la historia de Toronto. Bautista realizó el primer lanzamiento ceremonial antes del juego.