Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de septiembre de 2025
87°nubes dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Heliot Ramos batea de vuelta completa y está a uno de su marca personal de cuadrangulares

El puertorriqueño aportó tres carreras empujadas en el tirunfo 6-3 de San Francisco sobre Colorado

27 de septiembre de 2025 - 9:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Heliot Ramos le dio ventaja de 5-0 a San Francisco en la segunda entrada con este batazo de cuadrangular de tres carreras. (Jeff Chiu)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Francisco - El dominicano Willy Adames y el puertorriqueño Heliot Ramos conectaron jonrones y Trevor McDonald ponchó a 10 bateadores en siete entradas para guiar a los Giants de San Francisco a una victoria por 6-3 sobre los Rockies de Colorado el viernes por la noche.

RELACIONADAS

Adames abrió el juego con un jonrón de dos carreras, su vigésimonoveno de la temporada. Con dos juegos restantes, busca convertirse en el primer bateador de los Gigantes con 30 jonrones desde Barry Bonds en 2004. Todos los demás equipos del béisbol han tenido al menos cinco temporadas con bateadores llegando a 30 jonrones desde 2005.

Ramos impulsó tres carreras en la segunda entrada, anotando Jung Hoo Lee y Grant McCray, para darle ventaja a San Francisco de 5-0. La pelota corrió a 439 pies, su batazo más largo de la temporada.

Con su cuadrangular número 21, el boricua está a uno de empatar su marca personal de 22, que consiguió el año pasado en su primera campaña completa en las Mayores.

El novato Bryce Eldridge agregó una carrera para los Gigantes con un elevado de sacrificio en el quinto.

McDonald (1-0) permitió tres carreras y cinco hits para su primera victoria en su carrera.

Ezequiel Tovar, de Colorado, conectó un jonrón de tres carreras en la quinta entrada con una curva de McDonald al primer lanzamiento. Tovar llegó al juego abanicando el primer lanzamiento el 46.9% del tiempo, la octava marca más alta del béisbol.

Ryan Walker lanzó el noveno para su decimoséptimo salvamento de la temporada.

Germán Márquez (3-16) empató a su compañero Kyle Freeland con la mayor cantidad de derrotas en el béisbol.

Tags
Heliot RamosGiants de San FranciscoBoricuas en Grandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: