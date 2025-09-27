Heliot Ramos batea de vuelta completa y está a uno de su marca personal de cuadrangulares

San Francisco - El dominicano Willy Adames y el puertorriqueño Heliot Ramos conectaron jonrones y Trevor McDonald ponchó a 10 bateadores en siete entradas para guiar a los Giants de San Francisco a una victoria por 6-3 sobre los Rockies de Colorado el viernes por la noche.

Adames abrió el juego con un jonrón de dos carreras, su vigésimonoveno de la temporada. Con dos juegos restantes, busca convertirse en el primer bateador de los Gigantes con 30 jonrones desde Barry Bonds en 2004. Todos los demás equipos del béisbol han tenido al menos cinco temporadas con bateadores llegando a 30 jonrones desde 2005.

Ramos impulsó tres carreras en la segunda entrada, anotando Jung Hoo Lee y Grant McCray, para darle ventaja a San Francisco de 5-0. La pelota corrió a 439 pies, su batazo más largo de la temporada.

Con su cuadrangular número 21, el boricua está a uno de empatar su marca personal de 22, que consiguió el año pasado en su primera campaña completa en las Mayores.

El novato Bryce Eldridge agregó una carrera para los Gigantes con un elevado de sacrificio en el quinto.

McDonald (1-0) permitió tres carreras y cinco hits para su primera victoria en su carrera.

Ezequiel Tovar, de Colorado, conectó un jonrón de tres carreras en la quinta entrada con una curva de McDonald al primer lanzamiento. Tovar llegó al juego abanicando el primer lanzamiento el 46.9% del tiempo, la octava marca más alta del béisbol.

Ryan Walker lanzó el noveno para su decimoséptimo salvamento de la temporada.