Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Indios dejan libre a Alexis Rivero, líder de salvados en la última tres temporadas del béisbol invernal

El taponero venezolano no cumplió con las expectativas de los campeones defensores

26 de noviembre de 2025 - 5:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alexis Rivero sumaba dos rescates con los Indios. (Edgardo Medina)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Los Indios de Mayagüez anunciaron el miércoles la salida del taponero venezolano Alexis Rivera, líder de salvados en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

RELACIONADAS

Rivero, de 31 años, venía de reforzar a los Leones de Ponce. En la pasada campaña, logró 12 salvamentos. En 2023-24, lideró la liga invernal con 10, al igual que en 2022-23 con 11.

Rivero fue colocado en la lista de lesionados el pasado 14 de noviembre. Fue activado nuevamente martes antes de ser dejado fuera del equipo.

En cuatro juegos, tuvo efectividad de 3.86 con dos juegos salvados. Permitió una carrera en 2.1 entradas con cuatro bases por bolas y cero ponches.

“Le dimos la oportunidad a Rivero a que viniera a ser nuestro cerrador. Lamentablemente, tuvo una molestia. Le dimos tiempo para que se recuperara. Cuando regresó, no llenó las expectativas para nuestro puesto de cerrados. Estamos buscando otras opciones”, dijo Nick Ortiz, gerente general de los Indios, a El Nuevo Día.

“Rivero siempre ha sido un profesional. le agradecemos el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos éxito de ahora en adelante”, agregó.

Al momento, los Indios no ha identificado a un lanzador para ocupar el el puesto de taponero.

“El dirigente Coco Cordero va a tomar la decisión. Nosotros hemos hablado con varias personas. Vamos a ver si el juego nos dicta la decisión que tomemos”, agregó.

Los Indios contrataron a un derecho importado que pronto será anunciado.

Los campeones defensores atravesaron por un inicio lento en noviembre. La tribu juega para 5-8, al igual que los Criollos de Caguas, en la lucha por la cuarta posición de la tabla de posiciones.

El martes, Mayagüez venció, 7-2, a los Cangrejeros de Santurce, líderes del torneo.

“No tuvimos el inicio de temporada que estábamos esperando, especialmente en el lado ofensivo, pero esto es un equipo que, por tradición, tiene peloteros que son ofensivo y ayer (martes) vimos un gran despertar de nuestros mejores bateadores. Esperamos que sea la norma de ahora en adelante”, apuntó Ortiz.

Los Indios están últimos en bateo colectivo con .206 pese a tener al tercera base Emmanuel “El Pulpo” Rivera como líder de batea en la liga con .419.

Tags
Indios de MayagüezLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbol invernal
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 26 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: