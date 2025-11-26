Indios dejan libre a Alexis Rivero, líder de salvados en la última tres temporadas del béisbol invernal

Los Indios de Mayagüez anunciaron el miércoles la salida del taponero venezolano Alexis Rivera, líder de salvados en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Rivero, de 31 años, venía de reforzar a los Leones de Ponce. En la pasada campaña, logró 12 salvamentos. En 2023-24, lideró la liga invernal con 10, al igual que en 2022-23 con 11.

Rivero fue colocado en la lista de lesionados el pasado 14 de noviembre. Fue activado nuevamente martes antes de ser dejado fuera del equipo.

En cuatro juegos, tuvo efectividad de 3.86 con dos juegos salvados. Permitió una carrera en 2.1 entradas con cuatro bases por bolas y cero ponches.

“Le dimos la oportunidad a Rivero a que viniera a ser nuestro cerrador. Lamentablemente, tuvo una molestia. Le dimos tiempo para que se recuperara. Cuando regresó, no llenó las expectativas para nuestro puesto de cerrados. Estamos buscando otras opciones”, dijo Nick Ortiz, gerente general de los Indios, a El Nuevo Día.

“Rivero siempre ha sido un profesional. le agradecemos el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos éxito de ahora en adelante”, agregó.

Al momento, los Indios no ha identificado a un lanzador para ocupar el el puesto de taponero.

“El dirigente Coco Cordero va a tomar la decisión. Nosotros hemos hablado con varias personas. Vamos a ver si el juego nos dicta la decisión que tomemos”, agregó.

Los Indios contrataron a un derecho importado que pronto será anunciado.

Los campeones defensores atravesaron por un inicio lento en noviembre. La tribu juega para 5-8, al igual que los Criollos de Caguas, en la lucha por la cuarta posición de la tabla de posiciones.

El martes, Mayagüez venció, 7-2, a los Cangrejeros de Santurce, líderes del torneo.

“No tuvimos el inicio de temporada que estábamos esperando, especialmente en el lado ofensivo, pero esto es un equipo que, por tradición, tiene peloteros que son ofensivo y ayer (martes) vimos un gran despertar de nuestros mejores bateadores. Esperamos que sea la norma de ahora en adelante”, apuntó Ortiz.