Jesús “Motorita” Feliciano no seguirá como gerente general de los Criollos de Caguas

Los Criollos de Caguas informaron que Jesús “Motorita” Feliciano culminó su etapa como gerente general de la organización, poniendo fin a un ciclo de seis años, incluyendo la conquista de tres campeonatos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El presidente de la franquicia, Raúl Rodríguez Font, reconoció la gestión de Feliciano como gerente general del equipo.

“Feliciano dejó una marca imborrable en los Criollos. Fueron seis años de trabajo y de compromiso con esta franquicia, que nos permitieron vivir momentos inolvidables y celebrar tres campeonatos. Le damos las gracias por representar estos colores con orgullo y le deseamos lo mejor en todo lo que venga para él y su familia”, expresó Rodríguez Font mediante declaraciones escritas.

El vicepresidente de los Criollos, Arturo Ondina, agradeció la labor de Feliciano y resaltó su aportación al desarrollo del equipo durante las pasadas temporadas.

“Ha sido una figura importante en la consistencia de nuestra franquicia durante los últimos seis años. Le agradecemos profundamente su entrega, su compromiso y el liderato con el que ayudó a construir un proyecto ganador que nos llevó a celebrar tres campeonatos. Siempre tendrá un lugar especial en la historia de los Criollos”, destacó Ondina.

Por su parte, Feliciano compartió un mensaje de gratitud al cerrar esta etapa en su carrera.

“Cierro un capítulo muy especial en mi vida como gerente general de los Criollos. Gracias al dueño Raúl Rodríguez, a Arturo Ondina y Joaquín Pérez, por seis años de confianza, crecimiento y aprendizaje. Agradecido con todo el coaching staff, nuestros dirigentes Ramón Vázquez y Yadier Molina, al personal del clubhouse, Celso Collado y a cada persona que ha sido parte de esta gran organización”.

Feliciano, igualmente, tuvo palabras especiales para los jugadores, a quienes atribuyó el éxito colectivo alcanzado en el terreno.