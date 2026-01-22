Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jesús “Motorita” Feliciano no seguirá como gerente general de los Criollos de Caguas

El exjugador estuvo seis temporadas en el cargo, ganando tres campeonatos

22 de enero de 2026 - 2:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jesús "Motorita" Feliciano, aquí durante una representación de los Criollos en la Serie del Caribe, se tomará un descanso junto a su familia. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Criollos de Caguas informaron que Jesús “Motorita” Feliciano culminó su etapa como gerente general de la organización, poniendo fin a un ciclo de seis años, incluyendo la conquista de tres campeonatos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

RELACIONADAS

El presidente de la franquicia, Raúl Rodríguez Font, reconoció la gestión de Feliciano como gerente general del equipo.

“Feliciano dejó una marca imborrable en los Criollos. Fueron seis años de trabajo y de compromiso con esta franquicia, que nos permitieron vivir momentos inolvidables y celebrar tres campeonatos. Le damos las gracias por representar estos colores con orgullo y le deseamos lo mejor en todo lo que venga para él y su familia”, expresó Rodríguez Font mediante declaraciones escritas.

El vicepresidente de los Criollos, Arturo Ondina, agradeció la labor de Feliciano y resaltó su aportación al desarrollo del equipo durante las pasadas temporadas.

“Ha sido una figura importante en la consistencia de nuestra franquicia durante los últimos seis años. Le agradecemos profundamente su entrega, su compromiso y el liderato con el que ayudó a construir un proyecto ganador que nos llevó a celebrar tres campeonatos. Siempre tendrá un lugar especial en la historia de los Criollos”, destacó Ondina.

Por su parte, Feliciano compartió un mensaje de gratitud al cerrar esta etapa en su carrera.

“Cierro un capítulo muy especial en mi vida como gerente general de los Criollos. Gracias al dueño Raúl Rodríguez, a Arturo Ondina y Joaquín Pérez, por seis años de confianza, crecimiento y aprendizaje. Agradecido con todo el coaching staff, nuestros dirigentes Ramón Vázquez y Yadier Molina, al personal del clubhouse, Celso Collado y a cada persona que ha sido parte de esta gran organización”.

Feliciano, igualmente, tuvo palabras especiales para los jugadores, a quienes atribuyó el éxito colectivo alcanzado en el terreno.

“Y, sobre todo, gracias a los jugadores quienes en el terreno hicieron posible que juntos celebráramos tres campeonatos. Fueron seis años inolvidables. Hoy es momento de un merecido descanso junto a mi familia y solo me resta desearle el mayor de los éxitos a los Criollos”, concluyó.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
