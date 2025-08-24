Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
24 de agosto de 2025
90°bruma
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José Berríos abanica a ocho en la victoria de los Blue Jays en extra innings

El boricua, sin embargo, no influyó en la decisión final del encuentro

24 de agosto de 2025 - 11:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Berríos agradece a los fanáticos una ovación. (Jim Rassol)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bo Bichette conectó un sencillo que impulsó al corredor automático George Springer en la duodécima entrada, y los Blue Jays de Toronto superaron el sábado 7-6 a los Marlins de Miami.

RELACIONADAS

Springer bateó de 6-3 con un jonrón y dos carreras impulsadas, y el mexicano Alejandro Kirk logró un doble remolcador por los Azulejos, líderes de la División Este de la Liga Americana, quienes mantuvieron su ventaja de cinco juegos sobre Boston, que venció 12-1 a los Yankees.

El abridor boricua de Toronto, José Berríos, toleró cuatro hits y dos carreras en una faena que incluyó ocho ponches en seis innings y un tercio.

Tommy Nance (1-0) lanzó un episodio y dos tercios, y Brandon Little resolvió una 12ª entrada perfecta para su primer salvamento.

Calvin Faucher (3-4), quien permitió el sencillo de Bichette, cargó con la derrota.

Los Blue Jays tomaron una ventaja de 4-0 para respaldar a Berríos, quien solo permitió un sencillo dentro del cuadro a Dane Myers hasta que había un out en la séptima. Luego permitió tres sencillos consecutivos, culminando con un hit impulsor de Troy Johnston para la primera carrera de los Marlins.

El venezolano Javier Sanoja recibió a Louis Verland con un doble impulsor, pero Bichette sacó a Johnston en el plato. El dominicano Otto López conectó un sencillo que impulsó a Sanoja antes de que Verland ponchara a Xavier Edwards para terminar la entrada.

Los Marlins empataron en la novena contra el cerrador Jeff Hoffman, quien otorgó un boleto al inicio a Eric Wagaman. El corredor emergente Derek Hill robó segunda y anotó con un sencillo de Sanoja.

Los equipos intercambiaron carreras en la 10ª y 11ª entradas.

Por los Blue Jays, el mexicano Kirk de 4-1 con una remolcada. El venezolano Andrés Giménez de 4-1 con una empujada.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 5-0, Heriberto Hernández de 1-0, López de 3-1 con una anotada una empujada. Los venezolanos Sanoja de 5-3 con una anotada y tes impulsadas, Máximo Acosta de 2-0.

Tags
BéisbolJosé BerríosBlue Jays de TorontoMarlins de Miami
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 24 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: