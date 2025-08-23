Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
23 de agosto de 2025
80°aguaceros
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Red Sox humillan a Nueva York para tercera victoria corrida en el Yankee Stadium

El as de Boston Garrett Crochet ponchó a 11 en siete entradas en el triunfo 12-1

23 de agosto de 2025 - 6:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trevor Story de los Red Sox de Boston corre al plato en un sencillo de Ceddanne Rafaela frente al entrenador de tercera base Kyle Hudson en la novena entrada del juego ante los Yankees de Nueva York el sábado 23 de agosto del 2025. (AP Foto/Pamela Smith) (Pamela Smith)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Garrett Crochet ponchó a 11 en siete entradas, Trevor Story conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y los Red Sox de Boston vencieron el sábado 12-1 a los Yankees de Nueva York.

RELACIONADAS

El novato Roman Anthony y Alex Bregman impulsaron cada uno una carrera para Boston, que derrotó a Nueva York por octava vez consecutiva después de perder el primer encuentro de la serie de temporada el seis de junio.

Los Red Sox, segundos en la División Este de la Liga Nacional detrás de Toronto, se colocaron juego y medio por delante de los Yankees en la división.

Crochet (14-5) tomó el liderazgo de las Grandes Ligas tanto en entradas (166 1/3) como en ponches (207). El zurdo permitió cinco hits, incluyendo el 16mo cuadrangular de Giancarlo Stanton.

Crochet se convirtió en el primer lanzador de Boston desde el venezolano Eduardo Rodríguez en 2019 en superar los 200 ponches en una temporada. También superó los 500 ponches en su carrera.

Story conectó un doble de dos carreras en la tercera entrada contra el novato Will Warren (7-6) y bateó su 20mo vuelacercas en el primer lanzamiento de Warren en la quinta.

El toletero de los Yankees, Aaron Judge, se fue de 4-1 con un doble, pero salió ponchado dos veces y está bateando .218 desde que fue activado de la lista de lesionados el cinco de agosto. Nueva York ha perdido tres seguidos después de una racha de cinco victorias.

Por los Red Sox, el venezolano Carlos Narváez de 4-3 con dos anotadas y dos impulsadas.

Por los Yankees, el dominicano Amed Rosario de 3-2. El panameño José Caballero de 2-0.

Tags
Yankees de Nueva YorkRed Sox de BostonMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: