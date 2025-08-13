Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
13 de agosto de 2025
87°ligeramente nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José Berríos consigue su novena victoria y no permite carreras a los Cubs

El abridor boricua de los Blue Jays solo permitió dos hits en 5.1 entradas en el triunfo 5-1 de Toronto sobre Chicago

13 de agosto de 2025 - 9:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Berríos tiene 7-1 desde el 21 de junio y mejoró a 9-4 en el año. (Nathan Denette)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Toronto - El derecho puertorriqueño José Berríos solo permitió dos hits, ambos sencillos, para ganar su cuarta decisión consecutiva y guiar a los Blue Jays de Toronto a la victoria 5-1 sobre los Cubs de Chicago.

RELACIONADAS

Berríos regaló cuatro bases por bolas en 5.1 entradas de labor pero no concedió carreras, al tiempo que ponchó a tres.

Uno de los ponches lo propinó para salir del hoyo en la tercera entrada cuando Toronto ganaba 1-0 y los Cubs le llenaron las bases con dos outs.

Ahora con marca de 9-4, Berríos mejoró su efectividad general en el año de 3.89 a 3.74.

Lanzando frente a una multitud récord de temporada de 43,003 personas, Berríos mejoró a 7-1 con una efectividad de 3.62 en sus últimas 10 aperturas desde el 21 de junio.

Ernie Clement y Daulton Varsho conectaron jonrones, y los Blue Jays se convirtieron en el primer equipo de la Liga Americana en alcanzar 70 victorias.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. tuvo tres hits y Toronto, líder de la División Este (70-50), mejoró a una marca de 23-11 contra rivales de la Liga Nacional.

Los Cubs han perdido cinco de sus últimos siete juegos. En esas cinco derrotas, anotaron un total de seis carreras.

Abriendo por primera vez desde el 25 de septiembre de 2024 en Filadelfia, el derecho de los Cubs, Javier Assad (0-1), permitió cuatro carreras y ocho hits en cuatro entradas.

Por los Blue Jays, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. bateó de 4-3. El venezolano Andrés Giménez de 3-1.

Tags
José BerríosBlue Jays de TorontoBoricuas en Grandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 13 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: