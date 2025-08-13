José Berríos consigue su novena victoria y no permite carreras a los Cubs

Toronto - El derecho puertorriqueño José Berríos solo permitió dos hits, ambos sencillos, para ganar su cuarta decisión consecutiva y guiar a los Blue Jays de Toronto a la victoria 5-1 sobre los Cubs de Chicago.

Berríos regaló cuatro bases por bolas en 5.1 entradas de labor pero no concedió carreras, al tiempo que ponchó a tres.

Uno de los ponches lo propinó para salir del hoyo en la tercera entrada cuando Toronto ganaba 1-0 y los Cubs le llenaron las bases con dos outs.

Ahora con marca de 9-4, Berríos mejoró su efectividad general en el año de 3.89 a 3.74.

Lanzando frente a una multitud récord de temporada de 43,003 personas, Berríos mejoró a 7-1 con una efectividad de 3.62 en sus últimas 10 aperturas desde el 21 de junio.

Ernie Clement y Daulton Varsho conectaron jonrones, y los Blue Jays se convirtieron en el primer equipo de la Liga Americana en alcanzar 70 victorias.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. tuvo tres hits y Toronto, líder de la División Este (70-50), mejoró a una marca de 23-11 contra rivales de la Liga Nacional.

Los Cubs han perdido cinco de sus últimos siete juegos. En esas cinco derrotas, anotaron un total de seis carreras.

Abriendo por primera vez desde el 25 de septiembre de 2024 en Filadelfia, el derecho de los Cubs, Javier Assad (0-1), permitió cuatro carreras y ocho hits en cuatro entradas.