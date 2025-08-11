Jovani Morán regresa a las Grandes Ligas con los Red Sox de Boston
El relevista zurdo recibió la llamada desde Triple A
11 de agosto de 2025 - 7:20 PM
El relevista zurdo de Puerto Rico, Jovani Morán, quien estuvo inactivo en el 2024 mientras rehabilitaba su brazo de una operación Tommy John, fue ascendido a las Grandes Ligas por los Red Sox de Boston este lunes.
Morán estuvo por última vez en las Grandes Ligas en agosto de 2023, entonces con los Twins de Minnesota.
El egresado de la Carlos Beltrán Baseball Academy fue ascendido desde Triple A, en donde completó 18.1 entradas. Tuvo efectividad de 3.44 y récord de 1-2. Había ponchado a 26.
Previo a Triple A, el zurdo también lanzó este año en las ligas de novatos y en Clase A.
The Red Sox are calling up LHP Jovani Moran from Triple-A Worcester, per @ChrisCotillo.— Tyler Milliken (@tylermilliken_) August 11, 2025
He’s been really good since returning from Tommy John. 3.44 ERA/1.87 FIP in 18.1 IP. 12.8 K/9 and 1.5 BB/9.
The return for Mickey Gasper. pic.twitter.com/eW8Uuyu2MN
Morán también lanzó en las Grandes Ligas en la temporada de 2022, cuando era parte de los Twins.
En total, en las Mayores, Morán ha completado 91 entradas, en las que la ponchado a 112 bateadores.Morán estaría disponible para la serie de los Red Sox ante los Astros de Houston que inicia este lunes en la noche.
