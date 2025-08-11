Opinión
11 de agosto de 2025
84°nubes dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jovani Morán regresa a las Grandes Ligas con los Red Sox de Boston

El relevista zurdo recibió la llamada desde Triple A

11 de agosto de 2025 - 7:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El zurdo Jovani Morán estuvo por última vez en las Grandes Ligas para la temporada del 2023. (Abbie Parr)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El relevista zurdo de Puerto Rico, Jovani Morán, quien estuvo inactivo en el 2024 mientras rehabilitaba su brazo de una operación Tommy John, fue ascendido a las Grandes Ligas por los Red Sox de Boston este lunes.

Morán estuvo por última vez en las Grandes Ligas en agosto de 2023, entonces con los Twins de Minnesota.

El egresado de la Carlos Beltrán Baseball Academy fue ascendido desde Triple A, en donde completó 18.1 entradas. Tuvo efectividad de 3.44 y récord de 1-2. Había ponchado a 26.

Previo a Triple A, el zurdo también lanzó este año en las ligas de novatos y en Clase A.

Morán también lanzó en las Grandes Ligas en la temporada de 2022, cuando era parte de los Twins.

En total, en las Mayores, Morán ha completado 91 entradas, en las que la ponchado a 112 bateadores.Morán estaría disponible para la serie de los Red Sox ante los Astros de Houston que inicia este lunes en la noche.

Tags
Red Sox de BostonMLBBoricuas en Grandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
