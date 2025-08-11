Jovani Morán regresa a las Grandes Ligas con los Red Sox de Boston

El relevista zurdo de Puerto Rico, Jovani Morán, quien estuvo inactivo en el 2024 mientras rehabilitaba su brazo de una operación Tommy John, fue ascendido a las Grandes Ligas por los Red Sox de Boston este lunes.

Morán estuvo por última vez en las Grandes Ligas en agosto de 2023, entonces con los Twins de Minnesota.

El egresado de la Carlos Beltrán Baseball Academy fue ascendido desde Triple A, en donde completó 18.1 entradas. Tuvo efectividad de 3.44 y récord de 1-2. Había ponchado a 26.

Previo a Triple A, el zurdo también lanzó este año en las ligas de novatos y en Clase A.

Morán también lanzó en las Grandes Ligas en la temporada de 2022, cuando era parte de los Twins.