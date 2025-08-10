Carlos Correa dispara “bambinazo” y los Astros le ganan la serie a los Yankees

El boricua Carlos Correa bateó de 5-2, incluido un solitario cuadrangular, para ayudar a los Astros de Houston a vencer 7-1 este domingo a los Yankees de Nueva York.

Houston le ganó dos de tres juegos a Nueva York en el Yankees Stadium y preservó una ventaja de al menos medio juego sobre los Mariners de Seattle en la División Oeste de la Liga Americana.

Houston se dirige este lunes a otra serie importante, esta ante los calientes Red Sox de Boston. Será un duelo de dirigentes boricuas con Alex Cora con Boston y Josué Espada con los Astros.

Correa también fue decisivo en el primer juego de la serie con un sencillo que le dio la ventaja definitiva a los Astros por 5-4.

El venezolano José Altuve también pegó un cuadrangular por los Astros en la primera entrada, tal y como hizo en el primer juego de la serie ante los Yankees.

El derecho Jason Alexander (3-1) llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada para controlar los bates de los Yankees. Alexander se anotó la victoria y salió de juego tras completar la sexta. Dio tres ponches.

El relevo de los Astros preservó la ventaja y la ofensiva de Espada produjo tres carreras en la novena entrada, incluido el cuadrangular de Correa, para asegurar el partido. El derecho Bryan Abreu cerró sin mayores consecuencias la octava entrada, a la que entró con las bases llenas y un out.