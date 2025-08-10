Opinión
10 de agosto de 2025
79°ligeramente nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carlos Correa dispara “bambinazo” y los Astros le ganan la serie a los Yankees

Houston se dirige a otra importante serie ante los encendidos Red Sox de Boston

10 de agosto de 2025 - 6:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Correa, izquierda, y José Altuve, derecha, reaccionan después de que el boricua pegara un cuadrangular durante la novena entrada contra los Yankees de Nueva York. (Pamela Smith)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El boricua Carlos Correa bateó de 5-2, incluido un solitario cuadrangular, para ayudar a los Astros de Houston a vencer 7-1 este domingo a los Yankees de Nueva York.

RELACIONADAS

Houston le ganó dos de tres juegos a Nueva York en el Yankees Stadium y preservó una ventaja de al menos medio juego sobre los Mariners de Seattle en la División Oeste de la Liga Americana.

Houston se dirige este lunes a otra serie importante, esta ante los calientes Red Sox de Boston. Será un duelo de dirigentes boricuas con Alex Cora con Boston y Josué Espada con los Astros.

Correa también fue decisivo en el primer juego de la serie con un sencillo que le dio la ventaja definitiva a los Astros por 5-4.

El venezolano José Altuve también pegó un cuadrangular por los Astros en la primera entrada, tal y como hizo en el primer juego de la serie ante los Yankees.

El derecho Jason Alexander (3-1) llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada para controlar los bates de los Yankees. Alexander se anotó la victoria y salió de juego tras completar la sexta. Dio tres ponches.

El relevo de los Astros preservó la ventaja y la ofensiva de Espada produjo tres carreras en la novena entrada, incluido el cuadrangular de Correa, para asegurar el partido. El derecho Bryan Abreu cerró sin mayores consecuencias la octava entrada, a la que entró con las bases llenas y un out.

El zurdo abridor de los Yankees, Max Fried, cargó con la derrota. Ahora tiene marca de 12-5

Astros de HoustonCarlos CorreaYankees de Nueva York
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
