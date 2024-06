Juan Soto no figura en la alineación de los Yankees por primera vez en la temporada

Nueva York- El toletero dominicano Juan Soto presenta inflamación en el codo y no estuvo en la alineación titular por primera vez esta temporada cuando Nueva York abrió serie ante los Dodgers de Los Ángeles el viernes.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que no espera que Soto vaya a la lista de lesionados, pues tras los estudios no se ve ningún daño en los ligamentos, por lo que solo tomará medicación.

“No me duele cuando lanzo o bateo, es más como un dolor que siento con cualquier tipo de movimiento que hago con mi brazo. Pero definitivamente no me impide nada en lo que respecta al béisbol”, dijo el jueves por la noche.