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Kazuma Okamoto empata un récord de cuadrangulares de Shohei Ohtani en Grandes Ligas

El tercera base de los Blue Jays de Toronto igualó con 22 la marca para un novato japonés

11 de julio de 2026 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kazuma Okamoto conectando un jonrón de tres carreras contra los Padres de San Diego en la quinta entrada. (Derrick Tuskan)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Diego - Kazuma Okamoto, de los Blue Jays de Toronto, conectó su vigésimo segundo jonrón la noche del viernes para empatar a Shohei Ohtani con la mayor cantidad lograda por un novato nacido en Japón en una sola temporada en las Grandes Ligas.

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Okamoto la sacó a las gradas del jardín izquierdo con un sinker de 95 millas por hora del relevista Jhony Brito, de los Padres, con un out en la quinta entrada; fue un cuadrangular de tres carreras que puso a los Blue Jays arriba 5-2.

“Obviamente, todos ustedes saben que Shohei es un jugador increíble, es el unicornio. Poder igualar ese récord, sí, es increíble, pero yo solo quiero dar lo mejor de mí para poder acercarme a su nivel, algo así”, manifestó Okamoto, a través del traductor Yusuke Oshima.

Ohtani estaba con los Angels de Los Ángeles cuando conectó 22 en 2018. Ahora en su tercera temporada con los Dodgers de Los Ángeles, Ohtani pegó el martes por la noche su jonrón número 300 de por vida ante Michael Lorenzen, de Colorado, con lo que se convirtió en el primer jugador nacido en Japón en alcanzar esa marca en las Grandes Ligas.

Okamoto se ponchó en sus dos primeros turnos al bate y conectó de foul tres lanzamientos seguidos durante su turno de siete pitcheos que terminó en el jonrón.

“Tiene poder, hombre. O sea, ni siquiera le dio de lleno. Simplemente sigue siendo realmente impresionante y ajustándose lanzamiento a lanzamiento, juego a juego. Se me están acabando las cosas que decir. Empata el récord de novato japonés con 22 y está en un territorio bastante selecto ahí con Shohei”, comentó el mánager John Schneider.

Okamoto, de 30 años, conectó su primer grand slam (cuadrangular con las bases llenas) el miércoles en San Francisco.

Los 22 jonrones de Okamoto antes del receso del Juego de Estrellas son la mayor cantidad de un jugador de los Blue Jays desde los 28 del dominicano Vladimir Guerrero Jr. y los 22 de Marcus Semien en 2021, y la mayor cifra para un novato de Toronto en la historia de la franquicia.

Tags
Blue Jays de TorontoShohei OhtaniGrandes LigasJapón
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