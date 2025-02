“Este año se le dieron charlas a los jugadores con relación al dopaje. Vino la Prado (Organización Antidopaje de Puerto Rico) y les dijo lo que había. Como digo, en guerra avisaba no debe morir gente, pero comoquiera mueren “, articuló el federativo.

“Por lo general, el primer año (de pruebas) tiene un impacto más fuerte porque ya para el segundo año (los jugadores) saben que se van a hacer, que no son embustes. Así que deben ser menos (los positivos)”, expuso Quiles.

En ese torneo, Puerto Rico - campeón de la edición de Barranquilla 2018- fue eliminado y no pudo conseguir su pase a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Nosotros llevamos jugadores que yo estoy seguro que alguno de ellos puede ser que sí, puede ser que no (estuvieran dopados)... Ellos no pueden usar sustancias (en torneos como ese) porque allá hacen pruebas. Pero el juego es displicente, tú no ves el mismo ánimo que ellos tienen acá”, recordó el líder federativo.