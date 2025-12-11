Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

LBPRC: Santurce gana en la novena gracias a un ‘balk’ de Carolina

En Caguas, los Indios blanquearon a los Criollos para subir al tercer lugar de la tabla mientras que Ponce dejó en el terreno a San Juan

11 de diciembre de 2025 - 1:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Andrew Velázquez remolcó dos carreras en la victoria de Santurce en Carolina. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un balk del serpentinero Ren Mukunoki en la novena entrada provocó que los Cangrejeros de Santurce se alzaran con un triunfo, 8-7, sobre los Gigantes de Carolina en el Estadio Hiram Bithorn.

El resultado le dio a los Cangrejeros su decimoctava victoria en sus primeros 26 partidos de temporada. Por su parte, Carolina pone su marca en 12-14.

Un ramillete de tres carreras provocó que los Gigantes vinieran de atrás y tomaran la delantera 7-6 en la séptima entrada. En la parte baja, un elevado de sacrificio de Christian Vázquez empató el desafío 7-7.

El derecho Andrew Baker (1-1) se agenció el triunfo en una labor de uno y un tercio de entrada, en las que toleró un hit y propinó dos ponches. Mukunoki se quedó con la derrota y puso su récord en 0-1.

Indios suben al tercer puesto

La ofensiva de los Criollos de Caguas fue silenciada este miércoles, al caer con blanqueada 5-0 ante los Indios de Mayagüez en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Caguas colocó su marca en 12-14, mientras Mayagüez ahora juega para 12-12.

Cuatro lanzadores de los Indios se encargaron de maniatar la ofensiva de la Yegüita con apenas tres hits permitidos.

El lanzador ganador fue el relevista Luis Quiñones, quien ponchó a cinco en 2.1 entradas de pura efectividad.

Los mayagüezanos asumieron el control desde la misma primera entrada, con dos carreras producto de sencillos de Danny Ortiz y Mario Feliciano.

Las otras tres anotaciones fueron fabricadas en el tope del noveno episodio, con hits de Matthew Lugo e Isan Díaz, y un bombo de sacrificio de Emmanuel Rivera.

Harrison Francis dio paso a las primeras dos carreras y cargó con la derrota tras 4.1 entradas lanzadas.Los tres hits de Caguas fueron conectados por José Miranda, Luis Vázquez y el novato Gustavo Meléndez.

Los locales tuvieron su mejor oportunidad en el quinto episodio, cuando llenaron las bases con un out, pero la amenaza se disipó con un bombo en el cuadro de Bryan Torres y un ponche a José Miranda.

Fueron 23 los ponches propinados en el encuentro. Mayagüez repartió 12, mientras Caguas abanicó a 11.

Ponce deja en el terreno a San Juan

Un elevado de sacrificio de Will Simoneit en la parte baja del noveno episodio decidió el juego este miércoles, cuando los Leones de Ponce dejaron en el terreno 3-2 a los Senadores de San Juan en el estadio Francisco ‘Paquito’ Montaner.

Ponce tomó ventaja con anotaciones en la sexta y séptima entrada. En la sexta, con las bases llenas, Edwin Díaz conectó sencillo al derecho para impulsar a Matt Bottcher. En el séptimo, Matt Batten se embasó con ‘infield hit’ y avanzó a segunda por error.

Simoneit lo movió a tercera con toque de sacrificio y Sammy Hernández, tras un batazo al cuadro, provocó un error del intermedista que permitió el 2-0.

San Juan reaccionó en el octavo cuando Jan Mercado abrió con base por bolas y anotó por error en el bosque izquierdo. Más tarde, un lanzamiento salvaje de Andrew Marrero permitió el empate a dos en las piernas de Delvin Pérez.

En el noveno, con un out, Simoneit pegó elevado de sacrificio al derecho para remolcar a Edwin Díaz y dejar en el terreno a los capitalinos ante el júbilo de la fanaticada ponceña.

Con el triunfo, Ponce mejora su marca a 14-11, mientras San Juan cae a 8-17.

Fernando Cabrera (1-0) se apuntó la victoria con un relevo impecable de una entrada. Iván Houellemont (1-1) cargó con la derrota tras permitir una anotación, un hit y regalar una base en dos tercios de entrada.

Cangrejeros de Santurce Gigantes de CarolinaLeones de PonceSenadores de San JuanLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbol invernal
Redacción El Nuevo Día
