LeBron James es uno de los coproductores del nuevo documental de Roberto Clemente

Un documental que destaca la labor de activista de Roberto Clemente en pro de los peloteros latinos y negros en las Grandes Ligas estrenará en la isla el próximo 9 de septiembre, informó la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente en una conferencia en la que participó uno de los hijos del legendario jardinero de los Pirates de Pittsburgh, Luis Roberto Clemente.

La primera función será por invitación.

El documental iniciará sus funciones públicas el 11 de septiembre en los Caribbean Cinemas.

El documental lleva por título Clemente. Es de dos horas de duración y tiene a invitados especiales como Francisco Lindor, Yadier Molina, Mako Oliveras, José Rafael ‘Palillo’ Santiago y artistas como Rita Moreno, Michael Keaton y el presentador Bob Costas.

Clemente expone el lado activista del astro boricua, quien jugó en las Grandes Ligas en las décadas de 1950 y 1960, justo en medio del Movimiento de los Derechos Civiles que vivió el trágico asesinato del activista negro Martin Luther King.

El lado activista de Clemente contribuyó a su grandeza como atleta, al igual que lo fueron sus estadísticas y campeonatos, dijo su hijo.

“Totalmente”, afirmó Luis Roberto.

“Influyó muchísimo en acuerdos y tratos”, continuó. “Cuando murió Luther King, (Papi) tomó su decisión de no jugar por respeto y se creó una reacción en cadena que retrasó la temporada por dos días. Así que imaginen”.

Este es el cartel del documental Clemente. (Suministrado/LBPRC)

King fue asesinado el 4 de abril de 1968.

Es historia que Clemente y Luther King se conocieron y que el boricua impulsó un movimiento en los Pirates, en el que había 11 jugadores negros, incluyéndole, a no jugar por respeto a King.

MLB tomó la decisión de posponer por dos días el debut de la temporada hasta el 8 de abril para honrar al líder negro.

Clemente tiene como coproductor a la estrella de los Lakers de Los Ángeles, Lebron James.