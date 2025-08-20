Opinión
20 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nicaragua presenta a Dusty Baker como su entrenador para el Clásico Mundial de Béisbol

El legendario mánager aseguró que siente la misma presión que ganar una Serie Mundial de MLB

20 de agosto de 2025 - 5:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dusty Baker es presentado oficialmente con Nicaragua. (Suministrada CCC/JairoCajina)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El legendario entrenador de las Grandes Ligas Dusty Baker fue presentado este martes en Managua como el dirigente de la selección de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se realizará entre el 5 y el 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

“Mi corazón está muy contento” de dirigir a Nicaragua, declaró Baker, exmánager de los Astros de Houston, en una conferencia de prensa.

Baker, que dirigió cinco equipos de las Grandes Ligas, dijo que estaba en Nicaragua para ayudar a los jóvenes a ser mejores peloteros y personas.

El nuevo piloto de la selección nicaragüense se declaró nervioso de dirigir a Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y que sentía igual presión a como estar en una Serie Mundial de las Grandes Ligas.

“Nosotros vamos a estar preparados para enfrentar” a los demás equipos, enfatizó Baker, quien aceptó dirigir a los Pinoleros por una invitación que le hizo el expelotero nicaragüense Marvin Benard.

Baker se reunió este martes con parte del cuerpo técnico de la selección de Nicaragua, de quienes destacó su ánimo. Aún no conoce a los peloteros nicaragüenses.

El presidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol (Feniba), Nemesio Porras, resaltó la vibra ganadora y positiva de Dusty Baker y cree que va a contagiar a los peloteros y a Nicaragua.

Maurice Ortega Murillo, hijo de los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, dijo en la conferencia de prensa que la presentación de Baker como timonel “es un momento histórico para Nicaragua”.

En nombre del Gobierno que presiden sus padres, Ortega Murillo le dio la bienvenida a Baker, le dijo que cuenta con todo el respaldo del Ejecutivo, y le subrayó que “su llegada ha causado mucho impacto” en Nicaragua.

Asimismo, anunció que Baker lanzará la primera bola de un partido del torneo local que se celebrará en el Estadio Nacional, en Managua.

El nuevo piloto de la selección nicaragüense debutó como mánager de los Giants de San Francisco. Luego dirigió, en ese orden, a Cubs de Chicago, Rojos de Cincinnati, Nationals de Washington y Astros.

En 26 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas, Baker ganó una Serie Mundial, la de 2022 con Houston, ha sido elegido tres veces como Mánager del Año y dirigió 4,046 juegos, de los que ganó 2,183.

Nicaragua competirá en el Grupo D, con sede en Miami, donde se enfrentará con República Dominicana, Venezuela, Países Bajos e Israel.

Nicaragua aseguró su boleto al Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una victoria por 6-0 sobre Taiwán, cerrando con marca de 3-0 en el clasificatorio disputado en Taipéi.

BéisbolNicaraguaGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
