Los bicampeones defensores Criollos de Caguas no han perdido en la presente temporada más de dos juegos consecutivos, y no esperan que la historia cambie ahora que acaban de quedar contra la pared, a punto de eliminarse en la serie semifinal A de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Necesitados de una reacción y de una victoria que les permita alargar la serie, los líderes del torneo regular recibirán este viernes a las 7:10 p.m. a los Indios de Mayagüez en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas, donde los mayagüezanos intentarán rematar consiguiendo así el desquite ante los propios Criollos, que los derrotaron en las pasadas dos series finales.

Así las cosas, Mayagüez va en pos de su quinta final consecutiva, en otro intento por ganarlo todo, ya que se ha quedado corto en todos sus viajes recientes a la serie de campeonato y no conquista un título desde la temporada 2013-2014.

Con ventaja de 3-1 en la semifinal, la tribu tendrá a partir de este viernes tres oportunidades más para intentar conseguir un triunfo sobre los Criollos, que todavía no han ganado en su parque en esta serie.

“Todos los juegos eran importantes, pero obviamente este nos pone en la eliminación. Los muchachos van a tener día libre hoy (jueves). Se reponen del viaje de Mayagüez, de esa derrota, y estamos listos nuevamente para el viernes. El viernes es otro día nuevo, vamos con nuestro iniciador número uno, de frente a los últimos tres juegos”, expresó vía telefónica a El Nuevo Día, el dirigente de los Criollos, Edgar Pérez, quien no ha estado al frente del equipo por los pasados dos partidos debido a compromisos con su organización de los Cubs en Chicago.

El coach José David Flores lo sustituyó en la línea de mando, pero Pérez dijo que hace las gestiones para tomar un avión a tiempo para el quinto juego de la serie.

Luego de un primer revés 2-1 el 7 de enero en su casa, los Criollos nivelaron la serie con una victoria en Mayagüez 3-2. Pero en adelante cayeron en partidos sucesivos, 6-1 en Caguas nuevamente, y 4-2 el miércoles en el Cholo García de los Indios.

“No estamos en la posición que queríamos estar, entrando en el ‘weekend’, pero hemos estado ahí anteriormente. Nosotros, esta temporada no hemos perdido más de dos juegos corridos, y yo espero que esta no sea la primera ocasión”, agregó Pérez, quien dio crédito al pitcheo de Mayagüez pero también advirtió lo que ha fallado en su equipo y los ajustes que tendrán que hacer los Criollos para seguir con vida en la semifinal.

“El pitcheo de ellos (Indios) obviamente ha lucido bien. Pero nosotros tenemos que empezar a coger mejores turnos, tenemos que empezar a hacer ajustes en el ‘home plate’, y definitivamente tenemos que comenzar a jugar mejor defensa. Llevamos ocho o nueve errores en cuatro juegos, algo que no es común en nosotros. Nunca lo hicimos durante la temporada. No quiero poner como una excusa que no hemos podido hacer nada (prácticar) en el terreno, pero llevamos siete días sin poder coger rolas, sin poder batear en el terreno. Ha estado lloviendo todos los días. Solamente el trabajo del ‘cage’”.

En efecto, el pitcheo de los Indios ha sido el más dominante de esta etapa entre las dos series semifinales que se están jugando. Presenta una efectividad colectiva de 1.50 con solo seis carreras limpias permitidas en 36 entradas, en la que además ha ponchado a 35.

Como si fuera poco, Mayagüez, que perdió la tercera posición en el último día de la temporada regular y pasó a la postemporada en el cuarto y último lugar clasificatorio, tiene el mejor bateo hasta ahora en esta ronda, con promedio colectivo de .221, y encabeza los renglones de carreras anotadas (14) y de empujadas (13). Entre los cuatro semifinalistas, los Indios son el único equipo con porcentaje de embasado de sobre .300, con un .307.

“Este es un trabajo que los muchachos tienen que hacer; salir al terreno, reenfocarnos nuevamente. El talento lo tenemos. Tenemos los factores para poder ganar tres juegos corridos, y nos vamos a enfocar juego a juego ahora”, agregó Pérez.

Bowden Francis tiró cuatro entradas y ponchó a siete en el primer partido de la semifinal, pero cargó con la derrota al permitir una carrera que resultó inmerecida. (Suministrada / Víctor Benegas)

Los Criollos abrirán en la lomita este viernes con el derecho Bowden Francis, quien no empece a que perdió el primer juego de la serie, no tiró mal. De hecho, ponchó a siete en cuatro entradas, permitiendo solo dos hits y un boleto, pero cargó con la derrota al permitir una carrera, que fue inmerecida.

“El pitcheo ha hecho el trabajo. Si tú ves las carreras que ellos (Indios) han anotado, te diría que el 70 por ciento de las carreras han sido sucias. No es que ellos nos han sacado del parque. Perdimos 2-1, les ganamos 3-2. Ayer perdimos otra vez 4-2. Pero tenemos que jugar mejor béisbol. Eso es todo”.

Caguas lleva cuatro títulos en las últimas seis campañas y busca convertirse en el primer equipo desde Mayagüez (1997 a 1999) que gana tres cetros en ristra. E irónicamente son los mismos Indios quienes tratarán de evitar que tan siquiera se coloquen en posición de lograrlo.

“Tenemos que coger mejores turnos y tenemos que jugar mejor defensa. Pero los muchachos están listos. De frente al ‘weekend’, vamos tres juegos más. Nos quedan tres, nos tienen que ganar uno más. Esto no se ha acabado”, concluyó el dirigente de Caguas.

Mayagüez apuesta de nuevo a Ronnie Williams

Si alguien lo sabe, del otro lado, es el dirigente de los Indios, Mako Oliveras, un veterano de mil campañas que ostenta el récord como el mánager con más campeonatos en la historia de la LBPRC y que entró a última hora a las filas de los Indios en la recta final de la temporada regular, en sustitución de Luis Matos.

Oliveras dijo que su mensaje el miércoles tras el triunfo que puso a Mayagüez 3-1 en la serie, fue claro a sus jugadores.

“Tres a uno es mejor que estar abajo. Necesitamos una victoria más, y ellos están obligados a ganar tres, que lo pueden hacer porque tienen un gran equipo. Por eso ayer mi mensaje después del juego fue que esto no se ha acabado. Y que sigan con la intensidad y el deseo, y la alegría con la que están jugando”, dijo Oliveras sobre los Indios, que con marca de 26-24 terminaron la fase regular a cinco juegos de los Criollos (31-19).

Para Oliveras, sus han despertado en buena hora, pero asegura que no está haciendo nada distinto a lo que Matos hizo como mánager. Tampoco cree que su reacción se deba al ánimo de desquite contra los Criollos, que fueron su némesis en las pasadas dos series finales.

“Esa es una de las cosas que yo les dije a ellos. No puedes jugar con furia, con deseo de venganza. Les dije que jugaran su juego, que se diviertan y respeten el juego”.

Los Indios están primeros en bateo y pitcheo colectivo entre los cuatro equipos semifinalistas. (Suministrada)

Oliveras dijo que el derecho Ronnie Williams, ganador del primer juego, volverá a abrir por los Indios en el mismo escenario del Solá Morales, luego de apuntarse el triunfo el 7 de enero con labor de seis entradas, permitiendo solo tres hits y ponchando a ocho.

“El pitcheo de nosotros ha estado excelentísimo. En los últimos dos juegos hemos logrado conseguir lo que ellos (Criollos) están tratando, de conseguir mejores turnos, hacer contacto y empujar carreras. Esa ha sido la diferencia. Eso, en la temporada regular, ellos lo estaban haciendo, y ahora el pitcheo nuestro le está haciendo las cosas imposibles. Pero son un gran equipo y esto no se ha acabado”, dijo Oliveras.