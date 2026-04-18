Los Mets se hunden: llegan a 10 reveses consecutivos al caer ante los Cubs

Chicago - El bateador emergente Carson Kelly conectó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la sexta entrada, y los Cubs de Chicago le propinaron el sábado un 4-2 a los Mets de Nueva para su décima derrota consecutiva.

Ian Happ también conectó un jonrón por Chicago en su cuarta victoria seguida. Jameson Taillon (1-1) lanzó seis entradas sólidas.

Es la racha de derrotas más larga para Nueva York desde que perdió 11 seguidos del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2004. Ha sido superado 60-18 durante esta mala racha.

Tienen marca de 7-14 y ocupan el sótano del Este en la Nacional.

El juego estaba empatado 1-1 cuando el derecho dominicano de los Mets Freddy Peralta (1-2) otorgó dos bases por bolas consecutivas con dos outs en la sexta.

Luego Peralta fue reemplazado por el zurdo Brooks Raley, y Kelly fue enviada a batear por el venezolano Moisés Ballesteros, un novato que batea a la zurda.

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Mark Vientos conectó un jonrón por Nueva York.

El boricua Francisco Lindor y el cubano Luis Robert Jr. aportaron dos hits cada uno. Lindor batea para .214 en la temporada.