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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Mets se hunden: llegan a 10 reveses consecutivos al caer ante los Cubs

Es la racha de derrotas más larga para Nueva York desde que perdió 11 seguidos del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2004

18 de abril de 2026 - 6:06 PM

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El jugador de los Mets de Nueva York, Marcus Semien, regresa al dugout tras poncharse en la novena entrada contra los Cubs. (Erin Hooley)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Chicago - El bateador emergente Carson Kelly conectó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la sexta entrada, y los Cubs de Chicago le propinaron el sábado un 4-2 a los Mets de Nueva para su décima derrota consecutiva.

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Ian Happ también conectó un jonrón por Chicago en su cuarta victoria seguida. Jameson Taillon (1-1) lanzó seis entradas sólidas.

Es la racha de derrotas más larga para Nueva York desde que perdió 11 seguidos del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2004. Ha sido superado 60-18 durante esta mala racha.

Tienen marca de 7-14 y ocupan el sótano del Este en la Nacional.

El juego estaba empatado 1-1 cuando el derecho dominicano de los Mets Freddy Peralta (1-2) otorgó dos bases por bolas consecutivas con dos outs en la sexta.

Luego Peralta fue reemplazado por el zurdo Brooks Raley, y Kelly fue enviada a batear por el venezolano Moisés Ballesteros, un novato que batea a la zurda.

Mark Vientos conectó un jonrón por Nueva York.

El boricua Francisco Lindor y el cubano Luis Robert Jr. aportaron dos hits cada uno. Lindor batea para .214 en la temporada.

Caleb Thielbar se encargó de la novena para su primer salvamento de la temporada. El venezolano Daniel Palencia, el cerrador habitual de Chicago, fue colocado el viernes en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en el oblicuo izquierdo.

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Cubs de ChicagoMets de Nueva YorkGrandes LigasMLB
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