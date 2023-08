Baltimore — Los Orioles de Baltimore tuvieron un formidable fin de semana que inició el viernes con la bienvenida al exmánager Buck Showalter, arrollando a sus Mets, por 10-3. El novato Jordan Westburg conectó un jonrón de 424 pies, y el relevista Mike Baumann mejoró su marca de la temporada a 9-0.

El sábado los Orioles homenajearon al equipo de 1983, celebrando los 40 años de aniversario de su última Serie Mundial. Derrotaron a los Mets por 7-3 impulsados por el poder del candidato a novato del año Gunnar Henderson, y el veterano venezolano Anthony Santander, mientras que el prospecto Jackson Holliday mejoró su promedio ofensivo a .392 en Doble-A.

El domingo los Orioles blanquearon a los Mets por 2-0 con el dominicano Félix Bautista llegando a los 30 salvamentos -líder en la Liga Americana, mejorando su efectividad a 0.85.

Dos años después de perder 110 juegos, los Orioles repentinamente están colmados de talento en toda la organización. Comandan la cargada División Este de la Liga Americana con tres juegos sobre los Rays de Tampa Bay, y cuentan con un núcleo joven de Grandes Ligas que incluyen a Henderson, y al receptor estrella Adley Rutschman, además de contar con ocho prospectos calificados entre los mejores 100 por MLB Pipeline.

“Me siento muy contento con el lugar en el que está la organización ahora mismo, actualmente líderes en posiblemente la división más fuerte de todos los tiempos, y luego teniendo el sistema de prospectos número 1″, dijo recientemente el gerente general Mike Elias. “Pero, me queda claro que la temporada aún no termina, y tenemos mucho trabajo por hacer. No hemos ganado nada todavía”.

Elias asumió el cargo en la oficina principal de Baltimore en la temporada 2019, siendo parte de una reconstrucción similar mientras trabajó con los Astros de Houston. Los Orioles no fueron competitivos por los próximos tres años, pero llegó Rutschman en 2022 y mejoraron a 83-79. Ahora han tomado otro gran paso.

Los Orioles han construido un equipo que podría causarle envidia a cualquier gerente. Es un equipo plagado de talento joven y de costo manejable, lo suficientemente bueno para competir ahora mismo, y con prospectos en reserva que podrían ser de gran ayuda prontamente.

Seguramente Baltimore será un equipo que tendrá muchas miradas en la temporada muerta, pero antes los Orioles tienen grandes prioridades – tratar de asegurar un puesto en la postemporada y aferrarse por el banderín de su división.