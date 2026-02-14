Los Toritos de Cayey llegan a 1,000 triunfos en su trayectoria en el Beisbol Doble A

Los Toritos de Cayey alcanzaron el viernes las 1,000 victorias de por vida al blanquear 2-0 a los Bravos de Cidra en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas, como parte de la acción de la recién comenzada temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

El encuentro formó parte de una gigantesca jornada de 17 partidos.

Freddie Cabrera y Rámesis Rosa se combinaron para dejar en cero a los Bravos con apenas cinco hits permitidos. Cabrera se apuntó la victoria con seis ponches en seis episodios, mientras Rosa se adjudicó el salvamento con tres abanicados.

Cayey se convirtió en apenas la sexta franquicia que alcanza los 1,000 triunfos en la Doble A, uniéndose a los Mulos de Juncos, Poetas de Juana Díaz, Cariduros de Fajardo, Atenienses de Manatí y Maratonistas de Coamo, informó vía comunicado de prensa la Fedreación de Beisbol de Puerto Rico.

En la misma sección, los Pescadores del Plata de Comerío dejaron en el terreno 1-0 a los Polluelos de Aibonito con hit de oro de Pedro Crespo en la décima entrada. En ese encuentro, Kevin Millet conectó el hit 400 de su carrera con sencillo en el cuarto episodio ante los envíos del lanzador Luis Berríos. Es el segundo triunfo consecutivo de los comerieños dejando en el terreno a su oponente.

PUBLICIDAD

También, los Criollos de Caguas blanquearon 4-0 a los Próceres de Barranquitas con ocho ponches en seis entradas de Jason García.

En los duelos interseccionales del Noroeste y Suroeste, los Patrulleros de San Sebastián mejoraron a 4-0 al blanquear 4-0 a los Cardenales de Lajas, con siete ponches en 5.2 entradas del derecho Anthony Borrero. Además, los Cafeteros de Yauco se colocaron con marca de 3-0 al vencer 9-4 a los Navegantes de Aguada con seis entradas de Julio Morales y un brillante salvamento de Javier Santos, quien tiró tres episodios en blanco.

Por su parte, los Libertadores de Hormigueros blanquearon 9-0 a los Petroleros de Peñuelas con nueve ponches en siete entradas de Omar Meléndez. En Sabana Grande, los Petateros ganaron 4-3 ante los Tiburones de Aguadilla, con jonrón de Jessy de la Cruz en la novena entrada.

En otro resultado, los Piratas de Cabo Rojo doblegaron 9-6 a los Fundadores de Añasco con tres carreras remolcadas de Félix Ponce.

En el Sur, los Potros de Santa Isabel ganaron de forma dramática 11-9 con grand slam de Jomar Torres en la parte baja del décimo episodio. En total, fueron dos los cuadrangulares conectados por Torres en el encuentro, con siete carreras impulsadas. Mientras, los Peces Voladores de Salinas superaron 9-6 a los Brujos de Guayama.

En el Norte, los Arenosos de Camuy superaron 12-6 a los Tigres de Hatillo en 11 entradas, en el primer juego de la Doble A en el Estadio Félix Mantilla de Isabela. Fernando Cabrera ponchó a 13 en 8.1 episodios sin decisión por Camuy y estuvo a ley de dos outs de completar el juego sin hits. Un doblete impulsor de Alexis Pantoja en la novena entrada, con uno retirado, terminó con el dominio de Cabrera.

PUBLICIDAD

En Utuado, los Industriales de Barceloneta vencieron 11-7 a los Montañeses con cinco entradas de Edgar Morales.

En los cruces del Este y Sureste, los campeones defensores Mulos de Juncos respondieron con sólida blanqueada 10-0 sobre los Cariduros de Fajardo en la victoria número 60 del estelar zurdo Luis Cintrón, quien lanzó seis entradas.

En otro resultado, los Cariduros de Fajardo remontaron para ganarle 6-3 a los subcampeones Leones de Patillas, mientras los Jueyeros de Maunabo superaron 6-3 a los Cocoteros de Loíza con seis entradas en blanco de Jomar Huertas, quien ponchó a cinco.

Entretanto, los Artesanos de Las Piedras apabullaron 10-2 a los Grises de Humacao con nueve ponches y seis episodios en cero de Adalberto Flores.

En la Metro, los Guardianes de Dorado hicieron tres carreras en la novena entrada para ganarle 3-2 a los Gigantes de Carolina, con relevo dominante de Pedro Rodríguez en 1.2 entradas.

Fueron suspendidos por lluvia los juegos Cataño en Guaynabo, Vega Alta vs. Vega Baja, Yabucoa en Río Grande y Florida en Manatí.

Juegos del sábado (7:30 p.m.)