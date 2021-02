Minneapolis — Los Twins de Minnesota volverán a contar con el bateador designado Nelson Cruz tras pactar un acuerdo de un año y $13 millones con el dominicano, informó una persona con conocimiento de las negociaciones.

El acuerdo fue alcanzado la noche del martes y confirmado el miércoles a The Associated Press por la persona que pidió no ser identificada debido a que aún se tiene que cumplir con el examen médico de rigor.

Cruz cumplió 40 años la pasada temporada y bateó para .303, con 16 jonrones, 33 impulsadas y un OPS de .992 en 53 juegos durante un calendario abreviado por la pandemia.

Ha sido el líder de jonrones en cada una de sus dos campañas con los Twins. También figuró segundo y cuarto, respectivamente, en la tabla de OPS de la Liga Americana. El seis veces All-Star recibió el Bate de Plata en 2019 y 2020, temporadas en las que Minnesota ganó el título de la División Central.

Igual de valioso ha sido el liderazgo exhibido por Cruz, cuya personalidad afable y dedicación al trabajo diario le han convertido en un mentor de peloteros más jóvenes, como su compatriota Miguel Sanó.

Cruz se las arregló para disputar la temporada de 2019, pese a sufrir con el desgarro de un tendón en su muñeca en 2019.

Recibió el premio Marvin Miller en 2020 tras una votación de sus colegas por sus gestiones al donar un camión de bomberos y una ambulancia, además de ayudar en la construcción de un cuartel de policía, en su ciudad natal de Las Matas De Santa Cruz.

Nadie en las Mayores ha conectado más jonrones en las últimas siete temporadas que Cruz (260), quien registra la tercera máxima cantidad de carreras impulsadas (663) durante ese periodo, según datos Sportradar data.

Cruz purgó una suspensión de 50 juegos en 2013, la última de sus ocho campañas con los Rangers de Texas por quebrantar el reglamento antidopaje de las Mayores al verse involucrado en el escándalo de la clínica Biogenesis.