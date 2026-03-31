Mariners hacen historia: $95 millones para un jugador sin debutar en MLB

Seattle - Los Mariners de Seattle acordaron un contrato de $95 millones por ocho años con el principal prospecto Colt Emerson, informó a The Associated Press una persona familiarizada con la situación el martes.

El contrato, que comienza esta temporada e incluye una opción del equipo para 2034, sería el más grande de la historia para un jugador que no ha debutado en las Grandes Ligas.

La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado.

Los Mariners seleccionaron al campocorto de 20 años con la 22da. selección global en el draft amateur de 2023. Emerson inició la temporada como el prospecto número siete de Baseball America.