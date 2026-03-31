Francisco Lindor lleva dos triples y cinco anotadas en el arranque de los Mets

San Luis - El puertorriqueño Francisco Lindor conectó un triple por segundo partido consecutivo y Bo Bichette impulsó dos carreras tras un difícil fin de semana inaugural, lo que dio a los Mets de Nueva York una victoria por 4-2 sobre los Cardinals de San Luis el lunes por la noche.

Clay Holmes (1-0) lanzó 5.2 entradas efectivas en su debut de temporada, permitiendo dos carreras, cuatro hits y tres bases por bolas. Ponchó a cinco.

Devin Williams, oriundo de San Luis, retiró a los tres bateadores en la novena entrada para conseguir su primer salvamento con los Mets tras firmar un contrato de tres años y $51 millones como agente libre. Williams reemplaza al cerrador estrella puertorriqueño Edwin Díaz, quien se marchó a los Dodgers de Los Ángeles como agente libre.

Jorge Polanco y el novato Carson Benge conectaron dos hits cada uno para los Mets. Nueva York conectó 10 hits, pero dejó a 11 corredores en base.

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Kyle Leahy (0-1) lanzó hasta la sexta entrada para San Luis en su segunda apertura de carrera y la primera en el Busch Stadium. Leahy permitió cuatro carreras, ocho hits y dos bases por bolas. Este año pasa del bullpen a la rotación tras haber sido abridor en el último partido de 2025.

Alec Burleson conectó dos hits y produjo una carrera para los Cardinals. Nolan Gorman bateó un jonrón solitario después de haber conectado uno el domingo para San Luis.

Los Mets ampliaron su ventaja a 4-1 con dos carreras en la sexta entrada. Jared Young impulsó con un doble a Brett Baty, quien abrió la entrada con un sencillo, para sacar a Leahy del juego. El relevista de los Cardinals, Matt Svanson, llenó las bases con un hit y una base por bolas. Dio base por bolas a Juan Soto en cuatro lanzamientos para forzar una carrera antes de retirar a Bichette con un batazo de línea al jardín derecho.

Bichette, abucheado el domingo por los fanáticos de los Mets en el Citi Field, impulsó su segunda carrera del partido en la quinta entrada. Con dos outs, conectó un sencillo al jardín derecho para anotar a Benge, poniendo fin a una racha de 0 de 10.

Bichette tiene un registro de 19-2 con ocho ponches. Se unió a los Mets como agente libre en enero, firmando un contrato de tres años por $126 millones después de ayudar a los Blue Jays de Toronto a llegar a la Serie Mundial la temporada pasada.

Lindor abrió el partido con un triple al muro del jardín derecho central y anotó con un rodado del propio Bichette, para tomar ventaja 1-0. Fue el segundo triple en dos partidos para Lindor, quien no conectó ninguno en 160 juegos el año pasado.