Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de septiembre de 2025
77°nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Mariners vencen a Royals y empatan con Astros en el primer lugar del Oeste de la Liga Americana

Seattle se dirige a Houston para una serie de tres juegos que comienzan la noche del viernes

18 de septiembre de 2025 - 7:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El lanzador abridor de los Mariners de Seattle, el dominicano Luis Castillo, lanza durante la primera entrada del juego contra los Royals de Kansas City. (Charlie Riedel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kansas City, Misuri - El dominicano Luis Castillo lanzó seis entradas permitiendo solo tres hits, su compatriota Jorge Polanco y J.P. Crawford impulsaron carreras, y los Mariners de Seattle vencieron este jueves 2-0 a los Royals de Kansas City para volver a empatar en el primer lugar con los Astros de Houston en la División Oeste de la Liga Americana.

RELACIONADAS

Los Mariners se dirigen a Houston para una serie de tres juegos que comienzan la noche del viernes.

El venezolano Eduard Bazardo y Gabe Speier lanzaron una entrada cada uno para Seattle. El mexicano Andrés Muñoz dejó a dos corredores en base en la novena al ponchar a Adam Frazier con tres lanzamientos para su salvamento número 36.

Por los Mariners, el dominicano Victor Robles con una anotada.

Por los Royals, el venezolano Salvador Perez de 3-1.

Castillo (10-8) se enfrentó al lanzador de Kansas City, Stephen Kolek, quien permitió dos carreras —una de ellas sucia— mientras lanzaba hasta la octava entrada.

Castillo y Kolek (5-6) solo permitieron un par de corredores en las primeras cuatro entradas, y ambas veces fueron en hits consecutivos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
MLBMariners de SeattleRoyals de Kansas CityAstros de HoustonLiga Americana
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 18 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: