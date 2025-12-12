Mark Vientos se decide por Nicaragua para jugar en el Clásico Mundial de Béisbol

El jugador de cuadro de los Mets de Nueva York Mark Vientos representará a Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El portal del evento mundialista anunció la integración del pelotero, de madre nicaragüense, a la novena centroamericana, que será dirigida por el veterano mánager estadounidense Dusty Baker.

Más temprano, el medio 8 Deportivo TN8 dio la noticia del reclutamiento del pelotero de 26 años.

Vientos estaba en la mira de Puerto Rico para unirse al “Team Rubio”, que abre su participación el 6 de marzo contra Colombia en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan como parte de la acción del Grupo A.

El abuelo paterno de Vientos es oriundo de Mayagüez, quien se mudó luego a República Dominicana. Los dominicanos también estaban interesados en sus servicios.

La semana pasada, el gerente general de Puerto Rico, Carlos Beltrán, comunicó a El Nuevo Día que Vientos aún estaba indeciso a cuál país representar en el Clásico luego de achicarse la lista preliminar de 50 a 35 jugadores.

Con la presencia de Carlos Correa y Nolan Arenado, Vientos probablemente no sería utilizado diariamente en la alineación boricua.

Nicaragua jugará en el Grupo D en el loanDepot de Miami, Florida, junto a los quisqueyanos, Venezuela, Países Bajos e Israel.

Vientos viene de su cuarta temporada en las Mayores, todas con los Mets. En 2025, promedió .233 con 17 cuadrangulares y 61 carreras remolcadas en 121 partidos.