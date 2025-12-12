Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mark Vientos se decide por Nicaragua para jugar en el Clásico Mundial de Béisbol

El jugador de cuadro de los Mets de Nueva York también tenía la opción de unirse a Puerto Rico o República Dominicana

12 de diciembre de 2025 - 5:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mark Vientos suma cuatro temporadas con los Mets de Nueva York. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El jugador de cuadro de los Mets de Nueva York Mark Vientos representará a Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El portal del evento mundialista anunció la integración del pelotero, de madre nicaragüense, a la novena centroamericana, que será dirigida por el veterano mánager estadounidense Dusty Baker.

Más temprano, el medio 8 Deportivo TN8 dio la noticia del reclutamiento del pelotero de 26 años.

Vientos estaba en la mira de Puerto Rico para unirse al “Team Rubio”, que abre su participación el 6 de marzo contra Colombia en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan como parte de la acción del Grupo A.

El abuelo paterno de Vientos es oriundo de Mayagüez, quien se mudó luego a República Dominicana. Los dominicanos también estaban interesados en sus servicios.

La semana pasada, el gerente general de Puerto Rico, Carlos Beltrán, comunicó a El Nuevo Día que Vientos aún estaba indeciso a cuál país representar en el Clásico luego de achicarse la lista preliminar de 50 a 35 jugadores.

Con la presencia de Carlos Correa y Nolan Arenado, Vientos probablemente no sería utilizado diariamente en la alineación boricua.

Nicaragua jugará en el Grupo D en el loanDepot de Miami, Florida, junto a los quisqueyanos, Venezuela, Países Bajos e Israel.

Vientos viene de su cuarta temporada en las Mayores, todas con los Mets. En 2025, promedió .233 con 17 cuadrangulares y 61 carreras remolcadas en 121 partidos.

El derecho Elmer Rodríguez es uno de los mejores prospectos del pitcheo de liga menor de los Yankees de Nueva York.La última vez que Carlos Correa participó del Clásico Mundial de Béisbol fue en la edición de 2017. Este será el trofeo que se le entregue al equipo campeón del torneo.
1 / 27 | En imágenes: estos jugadores podrían representar a Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial. El derecho Elmer Rodríguez es uno de los mejores prospectos del pitcheo de liga menor de los Yankees de Nueva York. - Captura
