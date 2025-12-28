Opinión
Marlins y Cubs refuerzan sus bullpens con acuerdos de un año

Miami firmó al relevista Pete Fairbanks por $13 millones, mientras Chicago acordó con Hunter Harvey como parte de la renovación de su cuerpo de lanzadores

28 de diciembre de 2025 - 3:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pete Fairbanks viene de establecer marcas personales con los Rays de Tampa Bay la temporada pasada. (Chris O'Meara)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Marlins de Miami y los Cubs de Chicago reforzaron sus respectivos bullpens con acuerdos de un año, al concretar las firmas de los relevistas derechos Pete Fairbanks y Hunter Harvey, respectivamente.

RELACIONADAS

Miami cerró el domingo un contrato de un año y $13 millones con Fairbanks, que incluye un bono por firmar de $1 millón, un salario de $12 millones y hasta $1 millón adicional en incentivos por desempeño, según la cantidad de apariciones. El lanzador también recibirá un bono único de asignación de $500,000 si es traspasado durante la temporada.

Fairbanks, de 32 años, viene de establecer marcas personales con los Rays de Tampa Bay la temporada pasada, al registrar 61 apariciones, un récord de 4-5 y una efectividad de 2.83. Además, logró 27 salvamentos en 32 oportunidades, permitiendo siete jonrones y 45 imparables en 60 1/3 entradas. Finalizó tercero entre los relevistas de la Liga Americana en juegos finalizados (48) y séptimo en salvamentos.

El derecho pasó las últimas siete temporadas con Tampa Bay, con quienes acumuló marca de 20-22, efectividad de 2.98 y 317 ponches en 267 apariciones, además de 12 salidas en postemporada, incluyendo nueve durante la Serie Mundial de 2020. Los Rays declinaron en noviembre una opción de $11 millones sobre su contrato, lo que lo convirtió en agente libre.

Hunter Harvey, lanzador relevista de los Royals de Kansas City, lanza durante la novena entrada de un juego contra los Guardians de Cleveland.
Hunter Harvey, lanzador relevista de los Royals de Kansas City, lanza durante la novena entrada de un juego contra los Guardians de Cleveland. (Charlie Riedel)

Por su parte, los Cubs acordaron el sábado un contrato de un año con Harvey, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo, que habló bajo condición de anonimato debido a que el pacto está sujeto a un examen físico.

Harvey, de 31 años, se vio limitado por lesiones la temporada pasada con los Royals de Kansas City, pero lanzó en 12 juegos sin permitir carreras, con marca de 1-0 y 11 ponches en 10 2/3 entradas. Seleccionado en la posición 22 del draft de 2013 por Baltimore, el relevista posee récord de 10-11 y efectividad de 3.11 en 182 juegos de Grandes Ligas con los Orioles, Nationals de Washington y Kansas City, con 201 ponches en 185 entradas.

La firma de Harvey forma parte de la renovación del bullpen de Chicago, que también añadió a Phil Maton, Hoby Milner y Jacob Webb, además de volver a firmar a Caleb Thielbar, mientras busca regresar a la postemporada tras haber clasificado este año por primera vez desde 2020.

