Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mejoran los Patrulleros de San Sebastián a 7-0 su invicto en el Béisbol Superior Doble A

El viernes los Titanes de Florida también mantuvo su récord perfecto con 5-0

28 de febrero de 2026 - 11:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gaby Ayala empujó cinco carreras en la victoria 16-5 de los Titanes de Florida sobre Manatí. (Suministrada / LBSDA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Patrulleros de San Sebastián conservaron su invicto el viernes en la continuación de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, en uno de los 21 juegos que se celebraron en la jornada.

RELACIONADAS

En todos los estadios se guardó un minuto de silencio en memoria del lanzador de los Próceres de Barranquitas, Jhon Vargas, y del exapoderado Carlos “Chaleco” Cintrón.

San Sebastián colocó su marca en 7-0 al doblegar 10-1 a los Piratas de Cabo Rojo. Joshua Torres lanzó cinco entradas con cinco ponches para acreditarse la victoria. En relevo trabajaron Joseph Lugo, Yadier Pérez, José Ayala y Ángel Torres. César Morillo encabezó la ofensiva con tres carreras impulsadas.

En los cruces Noroeste-Suroeste, los Petroleros de Peñuelas vinieron de atrás para superar 9-8 a los Navegantes de Aguada, que siguen sin ganar en ocho presentaciones.

Los Tiburones de Aguadilla vencieron 2-1 a los Cardenales de Lajas con seis entradas en blanco de Miguel Cirino. Sabana Grande dominó 4-1 a Añasco con 11 ponches de Miguel Ausúa en ruta completa, y Hormigueros derrotó 4-3 a Yauco.

En el Norte, Florida mejoró a 5-0 al superar 16-5 a Manatí con cinco carreras impulsadas de Gaby Ayala, quien conectó jonrón y sencillo. Jesmuel Valentín remolcó tres.

Camuy venció 5-2 a Hatillo con 5.1 entradas de Fernando Cabrera y 3.2 de Juan Caballero. Utuado logró su primera victoria 4-3 ante Barceloneta.

En la Central, Cidra acabó con el invicto de Cayey al blanquearlo 3-0 en juego abreviado a seis entradas por lluvia. José Figueroa se llevó la victoria, y un jonrón de Bradley Roper Hubbert, productor de tres carreras, decidió el encuentro.

Comerío hizo seis en la décima para vencer 14-9 a Aibonito; Wilson Agosto impulsó cinco y se quedó a ley de un triple para el ciclo.

En los cruces Sureste-Central, los campeones defensores Mulos de Juncos dejaron en el terreno 3-2 a Yabucoa y le quitaron el invicto tras error que aprovechó Jan Rivera.

Humacao blanqueó 6-0 a Loíza con juego completo de un hit del zurdo Christian Flecha. Patillas también ganó por blanqueada 5-0 sobre Río Grande con ocho entradas de Sidney Duprey.

Maunabo igualó su total de victorias de 2025 al vencer 4-2 a Gurabo con 6.1 entradas de Héctor Torres. San Lorenzo remontó con cuatro en la novena para derrotar 8-7 a Fajardo, con tres impulsadas de Wilfredo Delgado y buen relevo de Eddie Quiñones y Jean Rosario.

En la Metro, Carolina venció 5-3 a Dorado con labor combinada de Héctor Quiñones y Juan León Falú y tres anotadas de Kemuel Thomas. Vega Baja fabricó cuatro en la novena para ganar 5-4 a Vega Alta, y Guaynabo remontó para imponerse 12-5 a Cataño.

En el Sur, Juana Díaz consolidó el liderato al vencer 5-2 a Ponce en 11 entradas con tres carreras en el undécimo episodio. Jorge Benítez ponchó 14 en nueve entradas sin decisión. Coamo superó 8-7 a Salinas y Santa Isabel dejó en el terreno 5-4 a Guayama en la décima con hit de oro de Carlos Alfonso.

Tags
Béisbol Superior Doble ASan SebastiánFlorida
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 28 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: