La hija de ocho años de Max Scherzer le escribió a los Blue Jays para convencerlos de retenerlo en Toronto

Brooke le escribió al equipo a puño y letra, y luego la esposa del veterano lanzador publicó una copia

28 de febrero de 2026 - 9:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Max Scherzer firmó un contrato por una temporada y $3 millones para regresar con los Blue Jays en 2026. (Nathan Denette)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La hija de 8 años de Max Scherzer quería tanto que su padre volviera con los Blue Jays que en diciembre le escribió una carta al equipo para manifestar su deseo de quedarse en Toronto.

RELACIONADAS

Scherzer, tres veces galardonado con el premio Cy Young, terminó aceptando el miércoles un contrato de un año por $3 millones. Luego, la esposa del lanzador, Erica May-Scherzer, publicó en redes sociales una copia de la nota manuscrita de su hija Brooke.

May-Scherzer comentó que su hija escribió la carta, fechada el 15 de diciembre, y les pidió a sus padres que la enviaran por correo al equipo.

“Queridos Blue Jays”, comenzaba la nota. “Siento mucho que no hayan ganado la Serie Mundial. Espero que ganen la próxima vez. Espero que mi papá vuelva al equipo. A toda mi familia le encanta pasar tiempo en Toronto con nuestro papá. Nos encantaron el acuario, la Torre (CN) y, por supuesto, el estadio. Tengo muchas ganas de volver la próxima temporada. Con cariño, hija de Max Scherzer”.

Ocho veces elegido al Juego de Estrellas, Scherzer es un lanzador derecho de 41 años con marca de 221-117 y una efectividad de 3.22 con Arizona (2008-09), Detroit (2010-14), Washington (2015-21), los Dodgers de Los Ángeles (2021), los Mets de Nueva York (2022-23), Texas (2023-24) y Toronto (2025).

Ocupa el undécimo lugar en la lista histórica con 3,489 ponches, 20 menos que el miembro del Salón de la Fama Walter Johnson.

Tuvo marca de 5-5 con efectividad de 5.19 en 17 aperturas y 85 entradas con los Blue Jays la temporada pasada, y realizó tres aperturas en la postemporada, al vencer a Seattle 8-2 en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Abrió el tercer y séptimo duelo de la Serie Mundial contra los Dodgers.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
