Nolan Arenado es canjeado a los Diamondbacks desde San Luis

Phoenix - Los Diamondbacks de Arizona adquirieron al tercera base ocho veces All-Star Nolan Arenado desde San Luis por el lanzador de ligas menores Jack Martínez en un canje el martes en el que los Cardinals también incluyen $31 millones.

Arenado, 10 veces ganador del Guante de Oro, ha jugado para los Cardinals las últimas cinco temporadas y fue objeto de numerosos intercambios tras la temporada 2024 por un equipo en reconstrucción.

El jugador de 34 años ya no es la fuerza ofensiva que solía ser, pero seguirá aportando una presencia veterana en la posición después de que los D-backs canjearan al toletero Eugenio Suárez en la fecha límite de canjes de la temporada pasada.

Arenado es candidato para jugar con Puerto Rico en el venidero Clásico Mundial de Béisbol.

Arenado bateó para .237 con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas la temporada pasada. Le quedan dos años de contrato por un valor de $42 millones, con salarios de $27 millones este año y $15 millones en 2027.

Los Cardinals le enviarán a Arizona $22 millones para compensar el salario de este año y $9 millones para compensar el del próximo año.

Arenado renunció a una cláusula de no intercambio para aceptar el trato.

“Estamos agradecidos por los cinco años de Nolan como Cardenal, dentro y fuera del campo, por su empuje, su competitividad y por todos los recuerdos que nos dio”, dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Cardenales, Chaim Bloom, en un comunicado.

“A medida que seguimos avanzando, estamos encantados de sumar otro prospecto de lanzador intrigante a nuestra organización, y entusiasmados por la oportunidad que este movimiento crea para que varios de nuestros jugadores den un paso al frente y se establezcan aún más en el nivel de las grandes ligas”, agregó Bloom.

Martínez fue seleccionado en la octava ronda del draft por los D-backs procedente de Arizona State en 2025.