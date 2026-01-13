Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nolan Arenado es canjeado a los Diamondbacks desde San Luis

El veterano antesalista fue cambiado por un lanzador de liga menor

13 de enero de 2026 - 2:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Arenado bateó para .237 con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas la temporada pasada. (Jeff Roberson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Phoenix - Los Diamondbacks de Arizona adquirieron al tercera base ocho veces All-Star Nolan Arenado desde San Luis por el lanzador de ligas menores Jack Martínez en un canje el martes en el que los Cardinals también incluyen $31 millones.

RELACIONADAS

Arenado, 10 veces ganador del Guante de Oro, ha jugado para los Cardinals las últimas cinco temporadas y fue objeto de numerosos intercambios tras la temporada 2024 por un equipo en reconstrucción.

El jugador de 34 años ya no es la fuerza ofensiva que solía ser, pero seguirá aportando una presencia veterana en la posición después de que los D-backs canjearan al toletero Eugenio Suárez en la fecha límite de canjes de la temporada pasada.

Arenado es candidato para jugar con Puerto Rico en el venidero Clásico Mundial de Béisbol.

Arenado bateó para .237 con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas la temporada pasada. Le quedan dos años de contrato por un valor de $42 millones, con salarios de $27 millones este año y $15 millones en 2027.

Los Cardinals le enviarán a Arizona $22 millones para compensar el salario de este año y $9 millones para compensar el del próximo año.

Arenado renunció a una cláusula de no intercambio para aceptar el trato.

“Estamos agradecidos por los cinco años de Nolan como Cardenal, dentro y fuera del campo, por su empuje, su competitividad y por todos los recuerdos que nos dio”, dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Cardenales, Chaim Bloom, en un comunicado.

“A medida que seguimos avanzando, estamos encantados de sumar otro prospecto de lanzador intrigante a nuestra organización, y entusiasmados por la oportunidad que este movimiento crea para que varios de nuestros jugadores den un paso al frente y se establezcan aún más en el nivel de las grandes ligas”, agregó Bloom.

Martínez fue seleccionado en la octava ronda del draft por los D-backs procedente de Arizona State en 2025.

Arenado tiene un promedio de bateo de .282 en su carrera y tiene 353 jonrones en 13 temporadas con los Cardinals y los Rockies.

Tags
Nolan ArenadoMLBCardinals de San LuisDiamondbacks de ArizonaGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 13 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: