DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nolan Arenado jugará por primera vez por Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026

La Federación de Béisbol confirmó la inclusión del estelar antesalista en el roster final del Equipo Nacional

27 de enero de 2026 - 8:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nolan Arenado fue canjeado en enero de este año a los Diamondbacks desde San Luis. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) confirmó la participación de Nolan Arenado como parte del Equipo Nacional que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

RELACIONADAS

El jugador formará parte del roster final que será sometido el 3 de febrero a Major League Baseball (MLB).

Arenado, considerado uno de los antesalistas más completos de su generación, jugará por primera vez para Puerto Rico en un Clásico Mundial.

“El uniforme de Puerto Rico representa mi herencia latina y mi sangre boricua, de la cual estoy muy orgulloso. Mi abuela es de Guayama y me siento muy orgulloso de donde vienen mi mamá y mi abuela. Obviamente, jugar con el equipo de los Estados Unidos fue una oportunidad increíble, pero poder representar a Puerto Rico este año en el Clásico Mundial va a ser completamente diferente, y es algo de lo que estoy muy orgulloso”, indicó Arenado en declaraciones escritas.

El antesalista representó a Estados Unidos en las ediciones del torneo celebradas en 2017 y 2023, luego de declinar invitaciones previas de la gerencia boricua. Su disponibilidad para unirse al llamado “Team Rubio” trascendió en agosto de 2025, cuando el gerente general Carlos Beltrán informó que había recibido una llamada del jugador en la que expresó su interés en participar en el Clásico Mundial en representación de Puerto Rico.

“El Clásico Mundial es un torneo que beneficia el deporte. Es especialmente bueno para los jugadores, ya que te enfrentas a situaciones de alta presión desde un principio, y son juegos muy competitivos. Empezar el torneo en San Juan va a ser increíble. Sé que los fanáticos están muy emocionados, igual que yo. Tengo muchas ganas de jugar con el equipo y representar a Puerto Rico. El objetivo es ganar, ¡así que ya veremos lo qué pase!”, resaltó.

