Nolan Arenado jugará por primera vez por Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) confirmó la participación de Nolan Arenado como parte del Equipo Nacional que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El jugador formará parte del roster final que será sometido el 3 de febrero a Major League Baseball (MLB).

Arenado, considerado uno de los antesalistas más completos de su generación, jugará por primera vez para Puerto Rico en un Clásico Mundial.

“El uniforme de Puerto Rico representa mi herencia latina y mi sangre boricua, de la cual estoy muy orgulloso. Mi abuela es de Guayama y me siento muy orgulloso de donde vienen mi mamá y mi abuela. Obviamente, jugar con el equipo de los Estados Unidos fue una oportunidad increíble, pero poder representar a Puerto Rico este año en el Clásico Mundial va a ser completamente diferente, y es algo de lo que estoy muy orgulloso”, indicó Arenado en declaraciones escritas.

El antesalista representó a Estados Unidos en las ediciones del torneo celebradas en 2017 y 2023, luego de declinar invitaciones previas de la gerencia boricua. Su disponibilidad para unirse al llamado “Team Rubio” trascendió en agosto de 2025, cuando el gerente general Carlos Beltrán informó que había recibido una llamada del jugador en la que expresó su interés en participar en el Clásico Mundial en representación de Puerto Rico.