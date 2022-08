El Salón de la Fama del Boxeo de Indiana está de visita en Puerto Rico para entregarle al campéon mundial Felix ‘Tito’ Trinidad y a su padre Félix Trinidad Rodríguez el importante reconocimiento como nuevos miembros de ese recinto.

La actividad -auspiciada por la Casa del Boxeador- se estará llevando a cabo este viernes en el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño ubicado en las instalaciones del Estadio Sixto Escobar.

El viaje a la isla se trata de una deferencia del Salón de la Fama de Indiana, que incluyó a los Trinidad en su clase del 2022. Estos no pudieron asistir a la ceremonia celebrada en junio en ese estado.

“El Salón de la Fama del Boxeo de Indiana van a exaltar a Tito y al padre. Yo honestamente no recuerdo a Indiana como plaza boxística ni a Tito peleando en Indiana, pero es prerrogativo de ellos”, dijo Manuel Charbonier, miembro de la Junta de Directores del Pabellón de la Fama y encargado de las instalaciones.

El miércoles llegaban a la isla los ejecutivos de ese Salón de la Fama. Según el sitio web de ese recinto, los Trinidad serán exaltados como parte de un grupo que describen como “celebrity guest”

La actividad se dará por mediación de la Casa del Boxeador y su presidente José Eduardo Rey.

“Yo le preparé el salón estilo teatro. Entiendo que a eso de las once de la mañana Tito y don Félix se tienen que ir porque les tienen otra actividad en el Senado o la Cámara”, dijo Charbonier.

“Nosotros estamos siendo anfitriones y colaboradores”, agregó el deportista.

La actividad comenzará entre 9:30 y 10:00 a.m. en las instalaciones del Pabellón en el Sixto Escobar.

Trinidad, considerado en su momento como uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo, reinó en tres divisiones distintas, finalizó su exitosa carrera con récord de 42-3 con 35 nocauts entre 1990 y 2008 para ingresar al Salón de la Fama Internacional del Boxeo en 2014.

Su padre, don Félix, fue su entrenador desde sus comienzos en el boxeo hasta el final de su carrera.

El legendario entrenador se mostró agradecido por la distinción.

“Es gratificante para nosotros. Llevamos bastante tiempo ya retirados del boxeo (2008) que fue la última pelea de Tito. Yo me he sentido aludido cada vez que recibe un premio porque durante su carrera siempre estuve al lado de él”, dijo a El Nuevo Día.

“Sé los trabajos que se hicieron y los sacrificios también. Fue una carrera larga de 18 años. En esta ocasión a mí me están homenajeando también”.

Trinidad Rodríguez entiende que será la primera ocasión que padre e hijo son exaltados a la misma vez en una ceremonia de esta índole.

“Creo que será la primera vez que padre e hijo que están ligados al boxeo -que han sido muchos- se da este reconocimiento”, dijo don Félix. “Esta actividad se dio en junio, pero nosotros no pudimos ir porque confligía con la graduación de la hija de Tito y de un hijo mío. No pudimos ir allí”, recordó el ex boxeador profesional.

“Pero ellos ahora vienen a entregarnos este premio acá a Puerto Rico”.

Durante la actividad de junio, Trinidad recordó que fueron exaltados el promotor Don King y su hijo Carl así como el boxeador de ascendencia boricua Fres Oquendo. También el fenecido Leon Spinks (forma póstuma).

Será la primera ocasión que Trinidad Rodríguez es exaltado a un salón de la fama. Mientras Tito ha tenido este de tipo reconocimiento en Canastota (2014), Nevada (2015), Atlantic City (2021) y Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño (2012).