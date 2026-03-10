Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Machetazo! Martín Maldonado pone arriba 3-0 a Puerto Rico contra Cuba

Los boricuas tomaron ventaja temprano en el partido que definirá el pase a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

10 de marzo de 2026 - 8:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Emmanuel Rivera anota una de las tres carreras de Puerto Rico en la segunda entrada. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Martín “Machete” Maldonado, noveno bate de Puerto Rico y en su último torneo como profesional luego de anunciar su retiro el año pasado, puso a los miles de presentes a gozar temprano, conectando un doble con las bases llenas y un out en la baja de la segunda.

El receptor titular de Naguabo disparó un imparable por la línea de tercera base contra el abridor Julio Robaina, pelota escapándose a lo profundo del jardín izquierdo.

El Bithorn estalló con Eddie Rosario, Emmanuel Rivera y M.J. Meléndez anotando en el plato para poner la pizarra 3-0 bajo una leve llovizna en el parque. Rosaio y Rivera se embasaron con imparable, mientras que Meléndez gestionó un boleto gratis.

Maldonado, de 39 años y nuevo dirigente de los Indios de Mayaguez en la pelota invernal, levantó los brazos hacia el cielo en celebración mientras que los jugadores salieron de dugout para felicitar al capitán del “Team Rubio”.

Fue una refrescante respuesta de la ofensiva boricua, que se había visto sin anotar en los primeros cinco episodios contra Colombia y Panamá, respectivamente.

Robaina salió del partido y fue sustituido por Luis Romero.

El relevista cubano se complicó en la loma al dar boletos gratis a Willi Castro y Heliot Ramos, congestionándose el tránsito nuevamente.

Romero enderezó para ponchar a Arenado, más provocar un bombo de Carlos Cortés para el tercer out, respiro en el dugout visitante.

Cumple Rodríguez

El prospecto número tres de los Yankees de Nueva York cumplió con una salida de tres entradas en cero, permitiendo un hit con tres ponches y tres bases por bolas.

Después de una atraso de una hora y 20 minutos por lluvia, el derecho de 22 años comenzó la jornada errático.

Lanzó seis bolas corridas, otorgándole un boleto gratis a Roel Santos. El coach de pitcheo José “Cheo” Rosado le dio una visita a Rodríguez para calmar las aguas.

La intervención funcionó. Rodríguez retiró a los próximos tres bateadores.

Rodríguez llegó con una restricción de 55 lanzamientos por parte de los Yankees. Con 47 lanzamientos, dos outs y un corredor en primera, el trujillano hizo que Martínez bateara hacia Arenado. En la zona de foul, el 10 veces Guante de Oro lanzó de costa a costa hacia primera para el tercero fuera, finalizando la salida exitosa de Rodríguez.

Fue relevado por el zurdo Jovani Morán.

Choque por el tope de la tabla

El duelo es por el liderato del Grupo A, pues ambas novenas entraron al desafío con marcas perfectas de 2-0.

El “Team Rubio” viene de una dramática victoria el sábado contra Panamá en entradas extra, 4-3, gracias a un cuadrangular solitario de Darell Hernáiz.

El viernes, blanquearon a Colombia 5-0.

Cuba, por su parte, derrotó a los panameños y colombianos, ambos eliminados de la contienda.

El choque entre boricuas y cubanos marca una revancha de 2006, año inaugural del torneo. Cuba eliminó a los locales en el último partido de segunda ronda en el Bithorn para avanzar a semifinales.

