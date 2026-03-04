Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Quién fue el boricua que lanzó con el uniforme de Boston ante Puerto Rico?

El zurdo Erik Rivera fue prestado a la novena puertorriqueña durante el fogueo del martes en Fort Myers

4 de marzo de 2026 - 10:04 AM

Erik Rivera lanzando por los Leones de Ponce en la pelota invernal boricua. (Suministrada)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

FORT MYERS, Florida - El zurdo puertorriqueño Erik Rivera, quien milita en las sucursales de ligas menores de los Red Sox, lanzó con su uniforme de Boston el martes por Puerto Rico contra su equipo de las Grandes Ligas en un juego de exhibición de pretemporada con miras al Clásico Mundial de Béisbol.

Los Red Sox pusieron a disposición de Puerto Rico a algunos jugadores en el primero de dos juegos de exhibición de los boricuas. Entre ellos estuvo Rivera.

Rivera ingresó con dos outs en la sexta entrada y no consiguió retirar a ningún bateador. Enfrentó a tres, dio dos bases por bolas y permitió un hit antes de ser retirado en la victoria de Puerto Rico por 5-3.

Este fue uno de varios juegos entre clubes de Grandes Ligas y equipos de distintos países mientras los jugadores se preparan para el Clásico Mundial.

Rivera, de 24 años, pasó la temporada pasada jugando en la Clase A (avanzada) en Greenville, Carolina del Sur. Tuvo ERA de 7.71 en 46.2 entradas con 60 ponches y 36 boletos gratis.

Originalmente, Rivera fue reclamado en la cuarta ronda en el sorteo de 2019 por los Angels de Los Ángeles.

Puerto Rico volverá al terreno este martes a las 2:00 p.m. para enfrentar a los Twins de Minnesota en el segundo y último fogueo previo a su debut este viernes en el torneo mundialista en el Estadio Hiram Bithorn.

Los dirigentes Yadier Molina y Alex Cora se saludan al intercambiar alineaciones previo al partido.Elmer Rodríguez abrió el juego de exhibición entre Puerto Rico y los Red Sox de Boston rumbo al Clásico Mundial de Béisbol.El jardinero Eddie Rosario impulsó la quinta carrera de los boricuas.
1 / 8 | Primera prueba: Puerto Rico luce en fogueo contra Boston. Los dirigentes Yadier Molina y Alex Cora se saludan al intercambiar alineaciones previo al partido. - Héctor “Titito” Rosa
