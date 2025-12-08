República Dominicana recibirá a los Tigers en Santo Domingo antes del Clásico Mundial

Orlando, Florida - La República Dominicana recibirá a los Tigers de Detroit para un par de juegos de exhibición el 3 y 4 de marzo antes del Clásico Mundial de Béisbol.

Los juegos se llevarán a cabo en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, anunció el martes el comisionado de béisbol Rob Manfred. Los juegos serán dedicados a la memoria de las víctimas del colapso el 8 de abril del techo del club nocturno Jet Set de Santo Domingo.

Octavio Dotel, exlanzador de Grandes Ligas, y la hermana del exjugador Nelson Cruz estuvieron entre las más de 200 personas que fallecieron.

Cruz, el gerente general de la selección dominicana, y Albert Pujols, el mánager del equipo, asistieron a una conferencia de prensa con Manfred para hacer el anuncio durante las reuniones de invierno. La idea comenzó con una discusión la temporada baja pasada entre Cruz y Omar Minaya, asistente especial de los Yankees de Nueva York y exgerente general de los Mets de Nueva York y los Expos de Montreal.

Como parte del evento, MLB y el promotor UEPA donarán a la Cruz Roja Dominicana.

La República Dominicana debutará en el Clásico el 6 de marzo contra Nicaragua, como parte de un grupo que también incluye a Israel, los Países Bajos, Nicaragua y Venezuela.