Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

República Dominicana recibirá a los Tigers en Santo Domingo antes del Clásico Mundial

Los juegos se llevarán a cabo en el estadio Quisqueya Juan Marichal el 3 y 4 de marzo

8 de diciembre de 2025 - 7:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Blue Jays de Toronto, jugara con la novena de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. (Nathan Denette)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Orlando, Florida - La República Dominicana recibirá a los Tigers de Detroit para un par de juegos de exhibición el 3 y 4 de marzo antes del Clásico Mundial de Béisbol.

RELACIONADAS

Los juegos se llevarán a cabo en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, anunció el martes el comisionado de béisbol Rob Manfred. Los juegos serán dedicados a la memoria de las víctimas del colapso el 8 de abril del techo del club nocturno Jet Set de Santo Domingo.

Octavio Dotel, exlanzador de Grandes Ligas, y la hermana del exjugador Nelson Cruz estuvieron entre las más de 200 personas que fallecieron.

Cruz, el gerente general de la selección dominicana, y Albert Pujols, el mánager del equipo, asistieron a una conferencia de prensa con Manfred para hacer el anuncio durante las reuniones de invierno. La idea comenzó con una discusión la temporada baja pasada entre Cruz y Omar Minaya, asistente especial de los Yankees de Nueva York y exgerente general de los Mets de Nueva York y los Expos de Montreal.

Como parte del evento, MLB y el promotor UEPA donarán a la Cruz Roja Dominicana.

La República Dominicana debutará en el Clásico el 6 de marzo contra Nicaragua, como parte de un grupo que también incluye a Israel, los Países Bajos, Nicaragua y Venezuela.

Aunque se han jugado partidos de entrenamiento de primavera en la República Dominicana, no ha sido sede de partidos de temporada regular.

Tags
Clásico Mundial de BéisbolTigers de DetroitRepública DominicanaMLB
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: