Roberto Alomar anuncia a Joey Solá al mando gerencial de los Senadores de San Juan

El apoderado de los Senadores de San Juan, Roberto Alomar, anunció este domingo el nombramiento de Joey Solá como gerente general de la franquicia para la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Alomar destacó la experiencia del nuevo directivo en el béisbol local e internacional.

“Joey Solá cuenta con la experiencia, trayectoria y compromiso necesarios para encaminar con éxito a los Senadores de San Juan. Conoce la Liga y ha laborado en distintas facetas del béisbol en Puerto Rico. Nos alegra contar con su conocimiento y liderato en nuestro equipo”, expresó el exjugador miembro del Salón de la Fama.

Este fichaje fue adelantado por Rafael Concepción, quien es parte de la dirección de la franquicia metropolitana.

“Fue una de la recomendaciones que hizo el señor (Alex) Cintrón. Joey y yo habíamos trabajado en ligas juveniles anteriormente. Nos conocemos. Adicional, fue gerente general de Santurce por varios años y es el ayudante de Carlos Beltrán ahora para el Clásico”, declaró Concepción a El Nuevo Día en días recientes.

Solá sustituirá a Alex Cintrón, coach de bateo de los Astros de Houston y quien dirigirá a los campeones defensores de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Leones del Escogido.

El recién nombrado gerente general cuenta con experiencia como scout de los Astros y como gerente general de los Cangrejeros de Santurce en la LBPRC. Asimismo, se desempeñó como decano de estudiantes en la Puerto Rico Baseball Academy & High School.

En el ámbito internacional, ocupó la posición de gerente general del Equipo Nacional de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, y forma parte del grupo administrativo que prepara la participación de la novena boricua en la edición de 2026 como gerente de operaciones.

“Estoy sumamente contento y orgulloso de que Roberto Alomar y su grupo de trabajo, junto a Raphael Concepción, me hayan dado el honor de estar al frente de tan prestigiosa franquicia. Vamos a trabajar incansablemente para superar lo logrado la pasada temporada, cuando alcanzamos el subcampeonato, y poner nuestro granito de arena para dar el próximo paso”, expresó Solá.

El nuevo directivo reconoció que la venidera campaña será un reto, pero se mostró confiado en mantener a la novena capitalina en un nivel competitivo.

“Este será un año de retos, un año arduo, en el que trabajaremos de la mano con todo el grupo de trabajo y el staff que estamos confeccionando. Haremos el mayor esfuerzo para que esta franquicia continúe en el nivel competitivo que demostró en la pasada temporada”, añadió.

Finalmente, agradeció el respaldo de Cintrón y de todas las personas que apoyaron su designación.