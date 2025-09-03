Opinión
Suscriptores
3 de septiembre de 2025
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Salida de dos entradas para José Berríos en la victoria de los Blue Jays

El jardinero George Springer impulsó a Toronto con dos cuadrangulares en Cincinnati

3 de septiembre de 2025 - 11:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Berríos lanza en la segunda entrada contra los Reds. (Kareem Elgazzar)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

George Springer se fue de 4-3 con dos jonrones y tres carreras impulsadas, Bo Bichette conectó un cuadrangular de tres carreras, y los Blue Jays de Toronto resistieron para derrotar el martes 12-9 a los Reds de Cincinnati.

Los Blue Jays han desperdiciado 23 oportunidades de salvamento esta temporada, incluyendo la derrota del lunes por 5-4 en el primer juego de la serie, pero Jeff Hoffman permitió un hit en la novena entrada para su 30º salvamento.

Louis Varland (4-3) permitió un hit en un inning y dos tercios de relevo.

El abridor puertorriqueño José Berríos (9-5) tuvo una breve salida de dos entradas al permitir seis carreras, dos limpias, con cinco hits y dos ponches.

El abridor programado de los Reds, Nick Lodolo, fue descartado debido a una enfermedad, por lo que Scott Barlow (6-3) cumplió la primera apertura en su carrera. Las cosas no fueron bien para el derecho de 32 años.

Springer comenzó con su 25º jonrón de la temporada. Barlow caminó a tres bateadores consecutivos para llenar las bases y el doble del mexicano Alejandro Kirk que vació las bases puso el duelo 4-0.

Brent Suter reemplazó a Barlow en la segunda entrada y no le fue mejor. El jonrón de tres carreras de Bichette, su 18º de la temporada, puso la pizarra 8-1.

El segundo jonrón de Springer, un batazo de dos carreras contra Suter, dejó el encuentro 10-6 en la cuarta. Fue su 29º juego con múltiples jonrones, el segundo esta temporada.

Daulton Varsho logró su segundo cuadrangular en noches consecutivas, contra Connor Phillips en la séptima, para poner la situación 11-8.

