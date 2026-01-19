Segundo turno al bate: Santurce va por el campeonato ante un Ponce sin Andy González

Los Leones de Ponce dieron señales de vida… y de esperanza, aunque se quedaron sin dirigente. Los Cangrejeros de Santurce, por su parte, mostraron “hambre” de campeonato.

Cuando la serie final de la pelota profesional se reanude este martes en el Estadio Hiram Bithorn—donde los Cangrejeros buscan cerrar la etapa— también estarán los Leones, jugando como quien lucha por su vida, comenzando desde el pitcheo.

“Estamos contentos con el trabajo del pitcheo y espero que el martes sea el mismo”, dijo a El Nuevo Día el dirigente Andy González el domingo, luego de que Bryant Salgado y otros dos lanzadores se combinaran para lanzar un juego sin hits durante 8.2 entradas.

Sin embargo, González no dirigirá el resto de la serie final, ya que debe asistir a unas reuniones de la organización de los Rockies de Colorado en las Grandes Ligas, a la que pertenece.

PUBLICIDAD

El dirigente será ahora José "Tony" Valentín, quien se desempeñaba como coach de banco. Así lo informó a este diario el gerente general Edwin Rodríguez, quien asumirá el rol de coach de banco de Valentín.

“(González) se va hoy (lunes) a las reuniones de la organización de Colorado, que duran cinco días”, explicó Rodríguez.

Tony Valentín asumirá el mando de los Leones de Ponce. (Ramon "Tonito" Zayas)

Goddard, a la loma

Ponce enviará a la loma al veterano derecho importado Jackson Goddard, luego de evaluar varias opciones.

“Teníamos varias alternativas y todos están disponibles”, comentó González.

Goddard ya abrió un juego en esta serie final y cargó con la derrota. Fue en el tercer partido, que terminó con marcador de 6-3. El derecho permitió cuatro carreras en seis entradas. Salió del juego con Ponce todavía con posibilidades, aunque perdiendo 4-0. En ese encuentro, permitió cuadrangulares de Nelson Velázquez y Yohandy Morales.

Abajo 4-1 en la serie, Ponce no tiene margen de error.

Enfrente tendrán a unos Cangrejeros con hambre y expectativa de campeonato, a juzgar por la gran cantidad de fanáticos que viajó el domingo a la Ciudad Señorial ante la posibilidad de celebrar el título como visitantes.

Andy González tuvo que retirarse de la final por compromisos con los Rockies de Colorado. (Ramon "Tonito" Zayas)

Segundo turno al bate

Ahora, Santurce tendrá su segunda oportunidad de campeonato en su casa, el estadio Hiram Bithorn. Allí busca cerrar una exitosa temporada de principio a fin y convertirse, de paso, en los representantes de Puerto Rico en la Serie del Caribe.

Santurce busca su decimoséptimo campeonato como organización, lo que lo consolidaría en el tercer lugar entre los equipos más ganadores, acercándose a Caguas (21) y Mayagüez (20).

El último campeonato de Santurce fue en la temporada 2019-20, con precisamente Tony Valentín al mando, quien actualmente está en el equipo rival.

PUBLICIDAD

La escena está lista luego de que los Leones silenciaran a Santurce el domingo en Ponce, incluyendo nueve ponches propinados.

El abridor por Santurce será (Ashton) Goudeau, quien inició el segundo juego de la serie final y salió sin decisión. Lanzó tres entradas, otorgó cuatro boletos y permitió una carrera limpia.

De no lograr el campeonato el martes, Santurce tendrá otra oportunidad el miércoles, nuevamente en el Hiram Bithorn.

Los Cangrejeros de Santurce abrirán el juego del martes con Ashton Goudeau. (Ramon "Tonito" Zayas)

Incidentes en el quinto choque

El quinto partido en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner estuvo cargado de incidentes: la expulsión de (Andy) González, los bancos vaciándose tras un pelotazo a William Simoneit —quien había conectado un grand slam en su turno anterior— y hasta el árbitro principal siendo golpeado por un lanzamiento.

Luego de la expulsión del dirigente, Ponce fabricó cinco carreras, incluido el cuadrangular con las bases llenas de Simoneit.

González explicó que no salió a discutir con la intención de ser expulsado, aunque admitió que buscó provocar una reacción en sus jugadores.

“Salí a discutir una jugada de 'balk’ que entendía fue mal cantada. Después que me sacaron del juego tenía que buscar una reacción del equipo. Si se puede decir que logré ese objetivo, pues sí. Pero fueron los muchachos los que batearon. El crédito es de ellos”, sostuvo el Dirigente del Año.

Tras su expulsión, González lanzó su gorra en dos ocasiones al terreno: una hacia el plato y otra hacia la lomita, acciones que encendieron al público en el Paquito Montaner.

En total, los lanzadores de Ponce retiraron a 26 bateadores de manera consecutiva y mantuvieron el juego sin hits durante 8.2 entradas. Con dos outs en la novena entrada, la novena crustácea rompió la hazaña con un sencillo.

PUBLICIDAD

A (Bryant) Salgado le siguieron en la lomita Jalen Miller y Andrew Marrero.