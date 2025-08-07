Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
7 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Shohei Ohtani brilla con jonrón y ocho ponches, pero los Cardinals sorprenden a los Dodgers

San Luis remontó para vencer 5-3 a Los Ángeles

7 de agosto de 2025 - 8:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, es felicitado en la cueva lugo de conectar un jonrón de dos carreras ante los Cardinals de San Luis. (Mark J. Terrill)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - Shohei Ohtani conectó un jonrón para llegar a 1,000 hits en su carrera, además de recetar ocho ponches, su máximo número de la temporada, durante una labor de cuatro entradas en el montículo, pero los Cardinals de San Luis remontaron y vencieron el miércoles 5-3 a los Dodgers de Los Ángeles.

RELACIONADAS

Jordan Walker sumó tres hits por los Cardinals, incluyendo un sencillo impulsor que empató el encuentro con dos outs en el octavo episodio. San Luis tomó una ventaja de 4-3 en la misma jugada cuando el antesalista novato Alex Freeland cometió un costoso error en un tiro.

Lars Nootbaar añadió un doble impulsor contra el relevista Brock Stewart en el noveno.

Walker fue una adición tardía a la alineación titular. Reemplazó al venezolano Willson Contreras, quien tenía un malestar estomacal.

JoJo Romero (4-3) se llevó la victoria con una entrada en blanco como relevista. Riley O’Brien consiguió cuatro outs para su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Por los Cardinals, el panameño Iván Herrera de 3-0 con una anotada. Los venezolanos Yohel Pozo de 1-0, Pedro Pagés de 3-2.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-0. El cubano Andy Pagés de 4-1 con una anotada. El venezolano Miguel Rojas de 3-0.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
Shohei OhtaniMLBGrandes LigasDodgers de Los Ángeles
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 5 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: