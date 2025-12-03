Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Suspendido por lluvia el encuentro entre Senadores e Indios en el “Cholo” García

Es el segundo encuentro en Mayagüez que se ve interrumpido por las inclemencias del tiempo en esta temporada

3 de diciembre de 2025 - 8:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La jornada inaugural del béisbol invernal arrancó ayer en el estadio Isidoro “Cholo” García de Mayagüez con dos partidos.
El Estadio Isidoro “Cholo” García es el hogar de los Indios de Mayagüez. (david.villafane@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El partido programado para este martes en la noche entre los Senadores de San Juan y los Indios de Mayagüez en el Estadio Isidoro “Cholo” García fue suspendido debido a las condiciones climáticas en la zona oeste.

Se trata del segundo encuentro en Mayagüez que se ve interrumpido por las inclemencias del tiempo en esta temporada. La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) indicó que el choque será reprogramado en una fecha posterior.

Como parte del calendario ajustado, los Indios tendrán acción mañana, miércoles, cuando se enfrenten a los Leones de Ponce en el juego pendiente correspondiente a la doble jornada que quedó inconclusa el 30 de noviembre. Ese partido, pautado a siete entradas, comenzará a las 7:21 p.m. en el “Cholo” García.

Por su parte, los Senadores regresarán a la acción el jueves, cuando visiten a los Gigantes de Carolina en el Estadio Roberto Clemente Walker, a las 7:21 p.m.

Senadores de San JuanIndios de MayagüezBéisbol invernalLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeLBPRC
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
