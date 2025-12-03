Suspendido por lluvia el encuentro entre Senadores e Indios en el “Cholo” García

El partido programado para este martes en la noche entre los Senadores de San Juan y los Indios de Mayagüez en el Estadio Isidoro “Cholo” García fue suspendido debido a las condiciones climáticas en la zona oeste.

Se trata del segundo encuentro en Mayagüez que se ve interrumpido por las inclemencias del tiempo en esta temporada. La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) indicó que el choque será reprogramado en una fecha posterior.

Como parte del calendario ajustado, los Indios tendrán acción mañana, miércoles, cuando se enfrenten a los Leones de Ponce en el juego pendiente correspondiente a la doble jornada que quedó inconclusa el 30 de noviembre. Ese partido, pautado a siete entradas, comenzará a las 7:21 p.m. en el “Cholo” García.