Yabucoa recupera el título del Sureste en el Béisbol Doble A

Los Azucareros de Yabucoa recuperaron el título de la Sección Sureste al apabullar 12-1 a los Leones de Patillas el lunes en el Estadio Néstor Morales de Humacao, en la continuación de las finales seccionales de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

De esta manera Yabucoa regresó al Carnaval de Campeones tras un año de ausencia y sacó de carrera a Patillas, subcampeón nacional del 2025.

Un ramillete de cinco anotaciones, encabezado por un grand slam de Jan Ávila en el tope del primer episodio, le dio la ventaja definitiva a los Azucareros.

El derecho Arturo Martoral cubrió las primeras cinco entradas en cero para ganar el encuentro.

Lanzaron en relevo sin permitir imparables Michael Vega, Luis Omar Dávila, Sergio Ortiz y Carlos Rodríguez.

Las primeras cinco carreras de Yabucoa llegaron ante los envíos de Carlos Polanco, quien apenas pudo retirar un bateador y cargó con la derrota por Patillas.

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Ávila remolcó cuatro carreras y anotó dos por los yabucoeños. Además, Jan Hernández impulsó tres anotaciones y Luis Pintor sacudió un cuadrangular de dos carreras. Mientras, Kevin Santa pisó el plato en tres ocasiones.

Yabucoa se convirtió en el quinto equipo clasificado al Carnaval de Campeones, uniéndose a los Mulos de Juncos (Este), Petateros de Sabana Grande (Suroeste), Tigres de Hatillo (Norte) y Maratonistas de Coamo (Sur).

Juegos del 12 de junio (8:00 p.m.)