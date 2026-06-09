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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Yabucoa recupera el título del Sureste en el Béisbol Doble A

Los Azucareros concluyeron la final seccional contra Patillas para convertirse en el quinto equipo en adelantar al Carnaval de Campeones

9 de junio de 2026 - 11:11 AM

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Los Azucareros de Yabucoa celebrando su triunfo 12-1 sobre Patillas que les dio el campeonato de la Sección Sureste y el pase al Carnaval de Campeones. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Azucareros de Yabucoa recuperaron el título de la Sección Sureste al apabullar 12-1 a los Leones de Patillas el lunes en el Estadio Néstor Morales de Humacao, en la continuación de las finales seccionales de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

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De esta manera Yabucoa regresó al Carnaval de Campeones tras un año de ausencia y sacó de carrera a Patillas, subcampeón nacional del 2025.

Un ramillete de cinco anotaciones, encabezado por un grand slam de Jan Ávila en el tope del primer episodio, le dio la ventaja definitiva a los Azucareros.

El derecho Arturo Martoral cubrió las primeras cinco entradas en cero para ganar el encuentro.

Lanzaron en relevo sin permitir imparables Michael Vega, Luis Omar Dávila, Sergio Ortiz y Carlos Rodríguez.

Las primeras cinco carreras de Yabucoa llegaron ante los envíos de Carlos Polanco, quien apenas pudo retirar un bateador y cargó con la derrota por Patillas.

Ávila remolcó cuatro carreras y anotó dos por los yabucoeños. Además, Jan Hernández impulsó tres anotaciones y Luis Pintor sacudió un cuadrangular de dos carreras. Mientras, Kevin Santa pisó el plato en tres ocasiones.

Yabucoa se convirtió en el quinto equipo clasificado al Carnaval de Campeones, uniéndose a los Mulos de Juncos (Este), Petateros de Sabana Grande (Suroeste), Tigres de Hatillo (Norte) y Maratonistas de Coamo (Sur).

Juegos del 12 de junio (8:00 p.m.)

  • Cayey (3-2) en Comerío
  • San Sebastián (3-2) en Hormigueros
  • Dorado en Carolina (3-2)
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Béisbol Superior Doble AAzucareros de YabucoaCarnaval de Campeones
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