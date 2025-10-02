Amanda Serrano no peleará en diciembre en el Choliseo: su próximo combate se celebrará en el Coliseo Roberto Clemente

El anticipado regreso de la campeona mundial puertorriqueña Amanda Serrano no será el 27 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, como se había anunciado, sino el 3 de enero de 2026 en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

La información fue confirmada por el presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, José Miguel Pérez, quien este miércoles se reunió con representantes de Most Valuable Promotions (MVP), empresa que representa a la monarca de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“La fecha del 27 no va. La fecha que tienen separada es el 3 de enero”, expresó Pérez en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El funcionario explicó que la cartelera apunta a celebrarse en el Coliseo Roberto Clemente, ya que el llamado Choliseo no está disponible para la fecha de enero. Añadió que el cambio, también, respondió a un asunto relacionado con la plataforma de transmisión: inicialmente se planificaba que fuera por Netflix, pero al no lograrse un acuerdo, desistieron de la fecha. Según le informaron a Pérez en el cónclave de este miércoles, el programa finalmente se transmitirá por DAZN.

“Entiendo que la fecha del 3 de enero es final. De todas formas, seguimos en comunicación porque ellos están tramitando unos asuntos con su licencia de promotor y, dependiendo del resultado, me lo harán saber. Pero se supone que esta semana ese asunto quede finiquitado”, expresó Pérez al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la fecha vuelva a cambiar.

“En las próximas dos semanas ellos ya van a tener la confirmación. Me imagino que la promoción ya van a empezar de aquí a dos semanas”, reiteró.

Serrano (47-4-1, 31 KO’s) había adelantado hace unas semanas que regresaría al cuadrilátero en los próximos meses y que comenzaría su campamento de entrenamiento a mediados de septiembre. Aunque no reveló la fecha ni el lugar de su próximo compromiso, su manejador, Jordan Maldonado, indicó al periódico Primera Hora que la pelea sería el 27 de diciembre en el Choliseo, ante una contrincante que prefirió no identificar.

La última vez que Serrano combatió en la división pluma fue el 27 de octubre de 2023, cuando derrotó por decisión unánime en Orlando a Danila Ramos. Recientemente, la OMB ratificó su estatus como campeona de las 126 libras, aunque advirtió que deberá cumplir con una defensa mandatoria en esa categoría.

Su anticipado regreso a los cuadriláteros en Puerto Rico el 2 de marzo de 2024, en un pleito titular ante la alemana Nina Meinke en el “Choliseo”, fue cancelado minutos antes de comenzar —ante más de 17,000 fanáticos— luego de que la peleadora reportara una lesión en un ojo.