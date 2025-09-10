Ashleyann Lozada tendrá su primera pelea profesional en Puerto Rico el 23 de octubre

La boxeadora olímpica puertorriqueña Ashleyann Lozada tendrá la oportunidad de pelear por primera vez como profesional en la isla el 23 de octubre, cuando forme parte de la cartelera de la serie “Big Time Boxing” en el Coliseíto Pedrín Zorrilla, en San Juan, en un evento será presentado por Salita Promotions, en unión a Universal Promotions, y transmitido en vivo por DAZN.

Lozada (2-0, 1 KO), quien hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024 al convertirse en la primera boxeadora olímpica de Puerto Rico, subirá al ensogado frente a una rival que será anunciada próximamente.

La invicta peso pluma viene de un inicio prometedor en el profesionalismo: debutó en febrero con un triunfo por decisión unánime en Flint, Michigan, ante Denise Moran, y en junio lució dominante en Verona, Nueva York, al detener en menos de 30 segundos a Carmen Vargas durante el fin de semana del Salón de la Fama Internacional del Boxeo.

La velada estará encabezada por el invicto Joshua James “Double J” Pagan (13-0, 4 KO’s), quien disputará el título vacante NABO superligero frente al noqueador Maliek Montgomery (20-1, 18 KO’s). Además, contará con la participación de otros talentos boricuas como Félix Parrilla (11-0, 9 KO’s), William “Yeyo” Colón (7-0, 4 KO’s), Kiria Tapia (7-0, 1 KO), y el duelo entre Carlos Arrieta (16-1, 9 KO’s) y Alfredo “El Salsero” Cruz (9-3-1, 5 KO’s).

“Será una noche de boxeo muy especial en Puerto Rico,” afirmó Dmitriy Salita, presidente de Salita Promotions, en declaraciones escritas.

“JJ Pagan ha demostrado un gran talento, habilidad y disposición de enfrentar retos difíciles temprano en su carrera, y Maliek Montgomery es un fuerte pegador que lo pondrá a prueba como nadie antes. Con el título NABO en juego, ambos saben que esta es su oportunidad de dar el siguiente gran paso. Poder presentar también a Ashleyann Lozada, junto con otras prometedoras figuras del boxeo puertorriqueño, refleja nuestro compromiso con el deporte y especialmente con el desarrollo del boxeo femenino”, añadió.