BSN: Cangrejeros anuncian al exNBA Malik Beasley como uno de sus dos refuerzos para el torneo 2026

Los Cangrejeros de Santurce anunciaron el viernes al escolta de la NBA Malik Beasley como su primer importado para el torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Beasley, de 29 años, suma nueve temporadas de experiencia en la NBA, cuatro con los Nuggets de Denver y tres con los Timberwolves de Minnesota. También militó para el Jazz de Utah, los Lakers de Los Ángeles, los Bucks de Milwaukee y los Pistons de Detroit.

En 2024-25, jugó 82 encuentros con los Pistons, promediando 16.3 puntos por cotejo. En 578 compromisos en la mejor liga del mundo, tuvo media de 11.7 unidades.

“El BSN está en un proceso de transición y aprobó un nuevo formato relacionado al tope salarial, incluyendo la clasificación de los jugadores de acuerdo a su valor en el mercado. Con eso en mente, y siguiendo nuestra filosofía de apoyar el talento local, decidimos comenzar la temporada con solamente dos jugadores importados”, dijo Rolando Hourruitiner, presidente de operaciones de los Cangrejeros, en una comunicación escrita.

“Confiamos que con nuestro núcleo de nativos, junto a Malik y un segundo refuerzo (por anunciar), podremos navegar con éxito la primera parte de la temporada”, agregó.

Los 12 equipos del BSN tiene derecho a jugar con tres refuerzos.

Santurce tiene reservado al centro DeMarcus Cousins, conseguido en un cambio con los Mets de Guaynabo por los derechos del también pivot Hassam Whiteside.

Según la nueva estructura salarial a aprobarse por la Junta de Directores del BSN, un refuerzo con experiencia en la NBA sería clasificado en la Categoría A, con un salario de $75,000 mensuales. En la letra también caen canastero con minutos consumidos en la Liga ACB de España. El topel salarial de este tipo de jugador sería de $150,000 por temporada.

El resto de categorías son C, D, E y F, siendo la más inferior la G. En esa, el salario de $12 mil. Las otras mencionadas se dividen entre $85,000, $60,000, $45,000 mil y $30,000.

El talento local de los Cangrejeros, semifinalistas en 2025, incluye a Angel Rodríguez, Walter Hodge Jr., Angel Matías, Isaiah Piñeiro, Devon Collier y Jordan Howard. El base olímpico arribó vía cambio desde los Osos de Manatí.