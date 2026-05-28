Cheyenne “Pepper” Hanson: la alemana con poder de nocaut que retará a Amanda Serrano
La rival de la campeona puertorriqueña posee un 76.5% de victorias por la vía rápida y peleará por primera vez en Estados Unidos
28 de mayo de 2026 - 2:27 PM
28 de mayo de 2026 - 2:27 PM
La próxima contrincante de la monarca puertorriqueña Amanda Serrano es una excampeona de la Federación Mundial de Boxeo (FMB), y que actualmente ocupa la tercera posición en el ranking de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la sexta en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
Se trata de la alemana Cheyenne “Pepper” Hanson, de 28 años, quien se medirá a la campeona boricua de la OMB y la AMB este sábado en Texas en una de las dos peleas titulares de la cartelera MVPW-03.
La alemana llega con un récord de 17-2, con 13 nocauts, para un porcentaje de anestesiadas de 76.5%. De hecho, ha ganado sus últimos dos combates de esta manera, con victorias antes del límite sobre la uruguaya Soledad Macedo el 6 de diciembre de 2025 y la colombiana Flor Rodríguez el 8 marzo de 2026.
La de este sábado será su primera pelea en Estados Unidos, luego de haber combatido previamente en Macedonia del Norte, Alemania, Inglaterra, Rumania y, más recientemente, en Bosnia y Herzegovina, además de marcar su debut bajo la compañía Most Valuable Promotions (MVP) tras firmar con la promotora en abril pasado.
Asimismo, será su primer combate a asaltos de tres minutos, al estilo de las peleas masculinas. La iniciativa forma parte de la campaña que ha impulsado Serrano (48-4-1, 31 KO’s) en favor de la igualdad en el boxeo femenino.
Cheyenne Hanson is coming for the Amanda Serrano THIS SATURDAY😳— MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) May 28, 2026
Can she shock the world?🌎⬇️
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Saturday, May 30
LIVE on ESPN
El Paso County Coliseum - El Paso, TX#MVPW03 pic.twitter.com/YjHQyeXHNq
MVPW-03 es la tercera edición de la serie de carteleras exclusivamente femeninas de MVP, encabezada por la revancha por el título mundial ligero de la AMB entre la campeona Stephanie “The Enforcer” Han y la excampeona de UFC Holly “The Preacher’s Daughter” Holm, además del combate entre Serrano y Hanson.
Las peleas preliminares de la cartelera comenzarán a las 5:00 p.m., mediante ESPN+, mientras que la cartelera principal arrancará a las 9:00 p.m. por ESPN.
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