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“Esta ha sido la más cómoda”: René “El Chulo” Santiago listo para defender en Japón

El campeón puertorriqueño asegura estar en su mejor proceso de adaptación de cara a su tercera pelea consecutiva en Tokio

30 de marzo de 2026 - 5:00 PM

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La pelea de René Santiago será transmitida en vivo por Wapa Deportes, alrededor de las 9:00 a.m. del viernes. (Facebook / René "El Chulo" Santiago)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Tokio ya no es territorio desconocido para el puertorriqueño René “El Chulo” Santiago.

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El campeón mundial unificado de las 108 libras regresa por tercera ocasión consecutiva al archipiélago asiático para defender este 3 de abril sus correas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el local Masataka Taniguchi (21-5, 15 nocauts).

De cara a ese compromiso, que será en el Korakuen Hall, el peleador natural de Humacao viajó con más de una semana de anticipación para aclimatarse al cambio de horario y al entorno. Esta vez, asegura, ha sido el proceso más llevadero.

“Creo que esta ha sido… de las tres ocasiones, la más cómoda y fácil que se me ha hecho para adaptarme al horario, al clima, la comida… todo”, reconoció Santiago en declaraciones compartidas con El Nuevo Día desde Japón.

El deportista conquistó su primer campeonato mundial en marzo de 2025 al destronar al nipón Shokichi Iwata por el cinturón minimosca de la OMB en una función celebrada en Tokio. Regresó nueve meses después para una pelea de unificación ante el entonces monarca japonés de la AMB, Kyosuke Takami, al que venció por decisión divida.

Descanso y peso

Santiago (15-4, 9 KO’s) explicó que en estos últimos días se ha enfocado en mantenerse cerca del peso y en priorizar el descanso y aseguró que se encuentra enfocado en el reto que representa enfrentar a un excampeón mundial con aspiraciones de volver a la cima.

“Lo último que estamos trabajando es básicamente mantenernos cerca del peso, mucho descanso, coordinación... Básicamente estar cerca del peso para no tener problemas el día del pesaje y ir directo a la guerra el 3 de abril”, expuso.

“Estamos concentrados en lo que será este próximo compromiso. Sabemos que vamos contra un excampeón del mundo que tiene todo el deseo y la oportunidad de frente de convertirse en campeón mundial unificado”.

El campeón boricua también destacó su estado físico y mental a pocos días de la pelea, y enfatizó en la claridad con la que encara la defensa.

“Estamos tranquilos, la mente clara, concentrados. Física y mentalmente listo a un 100% para lo que será esta defensa de títulos mundiales”.

En cuanto a su planteamiento en el ring, adelantó que mantendrá la versatilidad que lo caracteriza, ajustándose según las circunstancias del combate.

“Y podrán tener una versión de René, ‘El Chulo’ Santiago, como de costumbre, un guerrero inteligente dentro del ring. Si tengo la necesidad de combatir cuerpo a cuerpo con el rival, lo haré. Si encuentro la forma de ganar cómodamente utilizando mi boxeo dentro del ring, me iré por la mejor opción que tenga”.

Finalmente, dejó claro que su objetivo es claro: salir nuevamente victorioso en territorio japonés.

“Que al final del round 12 me levante la mano, que a eso es a lo que he venido, a obtener otra tercera victoria consecutiva acá en Japón y básicamente concentrado en lo que queremos hacer dentro del ring”.

La pelea se transmitirá en vivo por WAPA

El manejador del campeón, Félix “Tutico” Zabala, adelantó que el combate será transmitido en Puerto Rico a través de Wapa Televisión, en lo que describió como un hecho poco común en el boxeo local.

“Se transmitirá en vivo por Wapa Deportes un poco antes de las 9:00 a.m. el viernes 3, hora de Puerto Rico. Es la primera vez en muchos años —quizás más de 30 o 40— que no se televisa una defensa de un campeón puertorriqueño en vivo por televisión abierta”, indicó Zabala.

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ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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