La derrota que sufrió el boxeador Félix ‘El Diamante’ Verdejo a manos del japonés Masayoshi Nakatani el sábado en Las Vegas responde a la falta de poder que el boricua suele exhibir en la segunda parte de sus combates cuando enfrenta oposición férrea y a que no ha sabido manejar la presión de los fanáticos para no irse al nocaut si no es necesario.

Este fue el análisis que ofrecieron el periodista y comentarista de boxeo José Sánchez, el ex campeón mundial y entrenador Iván Calderón y el promotor Peter Rivera a pedidos de este medio.

Verdejo (27-2, 17 KO’s) cayó por nocaut técnico en el noveno asalto ante Nakatani (19-1, 13 KO’s) en la ' burbuja de Top Rank, en Las Vegas, Nevada.

Al hacer su análisis, Sánchez Fournier apuntó que Verdejo enfrentó al mejor rival de su carrera profesional.

“Como ha hecho en el pasado, al inicio mostró velocidad de manos, buena pegada y desplazamiento. Pero como le ha sucedido previamente ante oposición sólida, Félix comenzó a perder potencia, puntería y pegada en la segunda mitad del combate. Nakatani hizo su pelea consciente de esto, superó el embate inicial y apretó a mediados. Su ataque al cuerpo del boricua facilitó el golpe de gracia en el noveno”, expresó Sánchez Fournier, quien descartó que el peleador puertorriqueño estuviera fuera de forma o mal entrenado.

“Esa es su naturaleza. Lo mismo le sucedía a Oscar de la Hoya, peleaba de más a menos. Algunos atletas nacen con talento de maratonistas, como Tito Trinidad. Otros nacen para ser velocistas, como Verdejo y De La Hoya”, añadió para puntualizar que si Verdejo “se hubiera montado en bicicleta para proteger la ventaja en las tarjetas, también le hubieran criticado eso”.

Por su parte, Calderón destacó que Verdejo demostró la habilidad que tiene, pero apunta que la búsqueda de un nocaut hizo que se cansara.

“Vi lo mismo de siempre, llegó el cansancio porque desde el primero quiso noquear. Se volvió loco a querer noquear en los primeros asaltos, y el cansancio le tocó las puertas y cogió ese nocaut con un jab bueno”, argumentó el dos veces campeón mundial.

Mientras, Rivera, vicepresidente de la compañía PR Best Boxing Promotions, argumentó que Verdejo “no ha sabido manejar, y tal vez nadie en su entorno ha sabido llevarle el mensaje, de manejar la presión que mete el público”.

“Si estás ganando matemáticamente tan fácil, no tienes por qué buscar el nocaut a nadie si no puedes, y menos cuando es tipo que te has dado cuenta de que es fuerte. Debes tener otro plan”, dijo Rivera.

De hecho, Calderón coincidió con Rivera en este punto. Sin embargo, no quiso ahondar en el mismo porque no sabe cuál fue la instrucción de su esquina.

Por último, Sánchez Fournier apuntó que esta derrota descarta al boricua como un posible rival de Teófimo López o Vasyl Lomachenko y podría provocar que Top Rank lo deje en libertad.

“Verdejo perdió con uno que ya perdió con López, lo que lo coloca en el tercer nivel de la división ligero. Esto no le deja muchas opciones a Top Rank para recobrar su inversión en el púgil, la cual está en cerca de $2 millones al momento. No me extrañaría que lo dejaran en libertad contractual, aunque en el aspecto comercial Félix todavía es un nombre atractivo y le queda boxeo todavía”.

El analista agregó que Verdejo “aún podría convertirse en campeón mundial”.

“Tiene herramientas. Pero luce improbable al momento. Tendría que ser por sorpresa, como lo hizo Carlos ‘El Indio’ Quintana”, puntualizó.