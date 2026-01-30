La boricua Stephanie Piñeiro desafía a la campeona mundial Lauren Price

Londres - La medallista de oro olímpica Lauren Price regresará a su casa en Gales para defender su título mundial de peso welter contra la invicta Stephanie Piñeiro, de Puerto Rico, el 4 de abril.

Price (9-0), de 31 años, posee los títulos de la AMB, el CMB y la FIB y no ha peleado desde una victoria por decisión unánime sobre Natasha Jonas en marzo pasado.

“Defender mis títulos mundiales en Gales lo es todo para mí”, dijo Price.

“Quiero devolver el apoyo que me han brindado con otra gran actuación. Nunca rechazo un desafío. Stephanie Piñeiro es una boxeadora peligrosa, pero nada me impedirá levantar la mano el 4 de abril en Cardiff”.

Price, quien ganó una medalla de oro para Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, se convirtió en la primera campeona mundial femenina de Gales, dijeron los promotores Boxxer, al vencer a Jessica McCaskill en 2024. Esa pelea por el título también fue en el Utilita Arena en Cardiff.

Piñeiro (10-0) es la retadora obligatoria y se interpone en el camino del potencial enfrentamiento de Price con la campeona de la OMB, Mikaela Mayer.

“Puede que Lauren tenga a la afición local de su lado, pero yo también tengo a todo el país detrás de mí”, dijo Piñeiro, de 35 años. “Vengo a llevarme esos cinturones a Puerto Rico”.

“Este es un sueño hecho realidad”, indicó de otra parte en un comunicado de prensa.