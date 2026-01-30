La boricua Stephanie Piñeiro desafía a la campeona mundial Lauren Price
La medallista de oro olímpica defenderá sus títulos mundiales ante la púgil puertorriqueña el 4 de abril en Gales
30 de enero de 2026 - 1:09 PM
30 de enero de 2026 - 1:09 PM
Londres - La medallista de oro olímpica Lauren Price regresará a su casa en Gales para defender su título mundial de peso welter contra la invicta Stephanie Piñeiro, de Puerto Rico, el 4 de abril.
Price (9-0), de 31 años, posee los títulos de la AMB, el CMB y la FIB y no ha peleado desde una victoria por decisión unánime sobre Natasha Jonas en marzo pasado.
“Defender mis títulos mundiales en Gales lo es todo para mí”, dijo Price.
“Quiero devolver el apoyo que me han brindado con otra gran actuación. Nunca rechazo un desafío. Stephanie Piñeiro es una boxeadora peligrosa, pero nada me impedirá levantar la mano el 4 de abril en Cardiff”.
🥊 Announced: Lauren Price will defend her Ring, WBA, WBC and IBF welterweight titles against Stephanie Pineiro on April 4th in Cardiff, Wales. pic.twitter.com/xhU1c3ksO0— Ring Magazine (@ringmagazine) January 30, 2026
Price, quien ganó una medalla de oro para Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, se convirtió en la primera campeona mundial femenina de Gales, dijeron los promotores Boxxer, al vencer a Jessica McCaskill en 2024. Esa pelea por el título también fue en el Utilita Arena en Cardiff.
Piñeiro (10-0) es la retadora obligatoria y se interpone en el camino del potencial enfrentamiento de Price con la campeona de la OMB, Mikaela Mayer.
“Puede que Lauren tenga a la afición local de su lado, pero yo también tengo a todo el país detrás de mí”, dijo Piñeiro, de 35 años. “Vengo a llevarme esos cinturones a Puerto Rico”.
“Este es un sueño hecho realidad”, indicó de otra parte en un comunicado de prensa.
“He trabajado toda mi vida para este momento. Respeto todo lo que Lauren Price ha logrado en su carrera. Estoy lista para demostrar que la mejor boxeadora del mundo en las 147 libras es de Puerto Rico, y se llama Stephanie Piñeiro. Puerto Rico tendrá una nueva campeona mundial unificada.”
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: